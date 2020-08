Calze a Compressione Graduata Migliori Le calze a compressione graduata sono un tipo di calze elastiche specifico per chi soffre di insufficienza venosa, come nel caso di vene varicose, gonfiore, gambe pesanti. Questo genere di collant, disponibile sia per donne che per uomini, viene spesso scelto anche a scopo preventivo, per evitare la formazione di trombi, non assicura la guarigione, ma evita il peggioramento e dona sollievo. Oggi scopriamo qualcosa in più sulle calze a compressione graduata. Quando acquistarle, come indossarle correttamente, caratteristiche e modelli maschili e femminili, estivi ed invernali. Una guida completa all'acquisto delle calze a compressione graduata.

Calze a compressione graduata da donna Iniziamo parlando di calze a compressione graduata da donna. Innanzitutto è bene sapere che in commercio ne esistono vari tipi, dal classico collant, al monocollant, fino all'autoreggente e al gambaletto. Ovviamente ciascun tipo assicura una compressione differente, dal basso verso l'alto, sempre al fine di migliorare la circolazione venosa. Vi mostriamo di seguito un modello di calza a compressione graduata da donna: Scholl Light Legs Collant Donna a compressione graduata 60 Den Scholl propone dei collant coprenti opachi 60 denari, dotati di tecnologia Scholl Fibre Firm. Si tratta di collant a compressione graduata, che aiutano a riattivare la circolazione in tutta la gamba per prevenire gambe stanche e affaticate. Scholl Light Legs sono collant traspiranti che durano fino a 100 lavaggi senza perdere forma colore e compressione. La pressione esercitata sulle gambe dona ottima forma e definizione. Il collant in questione è disponibile dalla taglia S alla XL. Consigliati per migliorare la circolazione delle gambe e per ridurre pesantezza e stanchezza. Gli utenti hanno trovato le calze confortevoli, realizzate in tessuto morbido e resistente. Qualche utente ha criticato la qualità del prodotto nel tempo. Scholl Light Legs Collant Donna Compressione Graduata 60 Den, M, Nero, 1 Paio € 5,01 € 15,99 -69% Vedi l'offerta

Calze a Compressione Graduata Cellulite Le calze a compressione graduata possono essere d'aiuto anche per combattere gli inestetismi della cellulite. Naturalmente questo non vale per tutti i modelli, ma per alcuni che vengono studiati e strutturati proprio con l'obiettivo di levigare la pelle e stimolare la circolazione sanguigna. Queste calze, tra l'altro, spesso non hanno il modello con il piede, ma vengono realizzate con lo stile dei leggings e si possono quindi nascondere facilmente sotto gli abiti. Guam Leggings con alghe marine I leggings Guam hanno la particolarità di avere alghe marine microincapsulate al loro interno. Il filato con sui sono realizzati si chiama Emana, questo contiene cristalli minerali bioattivi che aiutano la circolazione a livello cutaneo. Per quello che riguarda le microcapsule, invece, queste rilasciano i principi attivi delle alghe marine GUAM. Sebbene le alghe perdano la loro efficacia dopo alcuni lavaggi, l'effetto anti-cellulite è garantito dai cristalli minerali bioattivi che, essendo intessuti direttamente nel filato, continuano ad agire per tutta la durata di vita dei leggings. Guam Leggings con ALGHE Marine MICROINCAPSULATE Misura S/M € 36,01 Vedi l'offerta

Calze a compressione graduata invernali Non tutte le calze a compressione graduata sono dello stesso materiale e della stessa pesantezza ed è corretto fare una distinzione tra calze invernali e calze estive. Ci sono infatti persone che hanno necessità di indossare tali collant anche nei mesi caldi. Iniziamo parlando di calze a compressione graduata invernali, adatte per affrontare al meglio i mesi freddi, con giovamento per vene varicose, gambe gonfie, senso di pesantezza. Collant a compressione graduata Calzitaly Calzitaly, azienda specializzata nella realizzazione di calze terapeutiche e non, propone un collant 70 den coprente, realizzato con filati pregiati e maglia a rete per donare comfort e morbidezza. Un modello che assicura di stimolare la circolazione sanguigna e di ridurre il gonfiore. Il collant è dotato di corpino contenitivo, tallone vero e punte rinforzate. Gli utenti Amazon hanno apprezzato particolarmente il prodotto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il prodotto è efficace, resistente, arrivato nei tempi stabiliti e ha soddisfatto le aspettative di tutti i clienti. Non ci sono, infatti, recensioni negative sul prodotto. CALZITALY Collant Compressione Graduata Forte Medicali a Punta Aperta 18-22 mm/Hg | Calze Mediche Velate senza Punta | Nero, Naturale | S, M, L, XL | 140 DEN | Made in Italy (M, Nero) € 21,95 Vedi l'offerta