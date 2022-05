Caldo e Pelle: le reazioni dovute al troppo calore

La pelle esposta per tempo prolungato a fonti di calore, al sole, o a materiale caldo può reagire in differenti modi. Spesso si nota la comparsa di rush cutanei caratterizzati da micro brufoli o macchie rosse e brunastre, pomfi simili a quelli delle punture di zanzara, presenza di vesciche o bolle , sensazione di bruciore accompagnata da prurito e talvolta da dolore . Eritemi e allergie , dovuti all' esposizione solare e all'eccessivo sudore possono essere prevenuti e trattati. Il medico dermatologo, attraverso un esame obiettivo e l'indagine anamnestica, saprà formulare la diagnosi e prescrivere il trattamento più adatto a seconda del tipo di evento scatenante e reazione.

Dermatite da Sudore: sintomi e cause

Una delle manifestazioni più caratteristiche a livello dermatologico, con maggior incidenza nella stagione calda, è la dermatite da sudore, nota anche come "miliaria" o "sudamina". Si tratta di una patologia della pelle che si manifesta con sintomi come irritazione, rush cutanei e macchie rosse spesso pruriginose e a volte maleodoranti. Le zone di insorgenza più colmuni sono quelle in cui sono presenti le ghiandole sudoripare e dove è maggiore la proliferazione batterica, come ad esempio: ascelle, inguine, incavi di braccia e ginocchia. Il sudore eccessivo ostruisce i dotti secretori non riuscendo a fuoriuscire. Spesso la dermatite da sudore si manifesta anche sul viso.

Le cause sono molteplici, e includono:

intenso allenamento

funghi e virus

creme e detergenti aggressivi

forte stress

sovrappeso

abbigliamento aderente o non traspirante

uso di alcuni farmaci

consumo di alimenti piccanti

consumo di alcol