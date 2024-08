Il cambiamento climatico, con il crescente aumento delle temperature, sta diventando un problema sempre più urgente, con effetti che si riflettono non solo sull'ambiente e sugli ecosistemi, ma anche sulla salute complessiva dell'uomo. A tal proposito, sebbene ci si preoccupi spesso per le conseguenze del caldo estremo sulla salute fisica, quali la disidratazione e i colpi di calore , le sue ripercussioni sulla salute mentale vengono spesso sottovalutate, pur meritando altrettanta attenzione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo compromette anche la salute mentale, con un aumento dei casi di ansia, di depressione e dei comportamenti aggressivi e autolesivi.

Diversi studi hanno dimostrato che il caldo estremo può contribuire a un aumento dei livelli di ansia e stress con conseguenze negative sulla salute mentale, anche a lungo termine. La spossatezza , l' affaticamento e le difficoltà di concentrazione possono alimentare l'ansia, portando a un aumento degli attacchi di panico , soprattutto in chi ne soffre già. Le alte temperature possono interferire, inoltre, con il sonno, provocando insonnia e una conseguente irritabilità e tensione. L'eccessivo calore può limitare anche le attività quotidiane, come l' esercizio fisico o le uscite all'aperto, portando a una maggiore difficoltà nella gestione delle emozioni, con un aumento del senso di frustrazione e ripercussioni negative sulla qualità di vita complessiva.

Purtroppo, il caldo estremo può essere associato anche a un aumento dei tassi di suicidio. Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione tra temperature elevate e un aumento dei suicidi e dei tentativi di suicidio, come conseguenza dell'incremento della sintomatologia patologica in persone con disturbi pregressi. Per questo motivo, durante i periodi di caldo intenso è molto importante potenziare il supporto psicologico e l'assistenza specialistica per le persone più a rischio.

Come proteggere la salute mentale durante le ondate di calore?

È importante non sottovalutare l'impatto dell'aumento delle temperature sulla nostra salute, fisica ma anche mentale. Proteggere la salute mentale durante le ondate di calore richiede la messa in atto di alcune strategie preventive, quali mantenere una routine regolare, evitare l'isolamento sociale e accogliere uno stile di vita meno frenetico e più sostenibile per il proprio benessere. È molto importante riconoscere i segnali di disagio psicologico e agire tempestivamente per prevenire complicazioni, cercando supporto professionale per gestire con maggiore consapevolezza le difficoltà che impattano sulla propria salute mentale.

