Caldo anomalo ottobre 2023: quali conseguenze per la nostra salute?

Questo determina diversi cambiamenti , non solo all'ambiente circostante ma anche nell'organismo , non abituato a una simile tipologia climatica.

Le temperature registrate in questo periodo in alcuni momenti del giorno sfiorano quelle estive, con picchi addirittura di 30 gradi e oltre. Tuttavia, a causa delle giornate più corte e del sole che tramonta molto prima rispetto ai mesi scorsi, a partire dal tardo pomeriggio il termometro scende in modo significativo, determinando un'escursione termica importante, che fino ad ora ha raramente interessato il nostro clima, soprattutto in autunno quando le temperature massimo sono solitamente molto inferiori a quelle attuali.

Conseguenze sull’organismo

Il caldo diurno anomalo fuori stagione, al quale fanno da contraltare temperature serali fresche e piuttosto in linea con la media, determina diversi effetti sulla salute. Il fattore più insidioso e da non sottovalutare è proprio quello dell'escursione termica.

Il caldo diurno induce infatti inevitabilmente a vestirmi in modo più leggero e se quando il termometro scende non si ha a disposizione nulla per coprirsi, il rischio di raffreddarsi è molto alto. Con l'estate che non finisce mai aumentano di conseguenza anche le infezioni virali delle alte e delle basse vie respiratorie.

Per questo è fondamentale vaccinarsi contro influenza e Covid, anch'esso interessato da picchi importati in questo autunno, e non rimandare l'appuntamento, come molte persone stanno facendo proprio influenzate dal clima estivo, percepito ancora poco fertile per ammalarsi.