Calcolo Ovulazione

Le donne con un ciclo mestruale irregolare, che varia di mese in mese, non possono fare affidamento esclusivamente sul calcolo dei giorni per capire quando avverrà l'ovulazione. In questi casi, è importante associare altri metodi per riconoscere il periodo fertile, come il riconoscimento dei segnali del proprio corpo. Durante la fase ovulatoria , infatti, si verificano dei cambiamenti che possono fungere da indicatori (vedi sintomi ovulazione ):

I cicli mestruali possono variare e non sempre sono regolari come un orologio; pertanto, può essere difficile prevedere esattamente il giorno in cui si dovrebbe verificare l'ovulazione. Inoltre, le possibilità di rimanere incinta dipendono da molte variabili che possono "sfasare" la "finestra fertile", come, ad esempio, l'età, lo stato di salute generale e lo stile di vita. Al fine del concepimento, quindi, è importante una regolare attività sessuale. In particolare, avere rapporti ogni 2 o 3 giorni, permette di coprire il più possibile tutto il presunto periodo fertile ed aumenta la probabilità di intraprendere una gravidanza.

NOTA : è opportuno ricordare che il calcolo dell'ovulazione sulla base della data in cui sono comparse le mestruazioni è suscettibile di errore, anche per le donne con cicli mestruali regolari. In alcuni mesi, infatti, l'ovulazione può essere inaspettatamente anticipata o ritardata rispetto al giorno previsto, rendendo vano il semplice calcolo numerico.

L'ovulazione si verifica indicativamente ogni 28 giorni. Dopo l'inizio delle mestruazioni, la cellula uovo impiega in media 14 giorni per raggiungere un'adeguata maturazione e fuoriuscire dal follicolo ovarico per raggiungere la tuba; questo intervallo di tempo coincide con la fase follicolare . L'ovulazione vera e propria corrisponde, quindi, alla liberazione dell'ovocita dall'ovaio; i giorni più fertili coincidono con quelli che precedono questa fase e con il momento stesso in cui la cellula uovo entra nell'ovidotto ed inizia il suo viaggio per raggiungere l'utero.

Durante l'ovulazione, la cellula uovo giunta a maturazione viene rilasciata dal follicolo che la contiene ed espulsa dall' ovaio in direzione della tuba uterina (od ovidotto). In questa sede può essere fecondata da uno spermatozoo di origine maschile.

Il calcolo dell'ovulazione richiede la conoscenza dei ritmi e dei tempi del proprio corpo; in particolare, pone l'attenzione sul funzionamento del ciclo mestruale . Questo metodo permette, infatti, di individuare i giorni più fertili e di capire in quale momento è più probabile il concepimento, in caso di rapporti sessuali.

Il periodo dell'ovulazione fertilità per una donna. Conoscere esattamente il giorno in cui avviene l'ovulazione significa quindi aumentare le possibilità di rimanere incinta. Per questo motivo, è importante avere dimestichezza con l'argomento in ogni fase dell'età fertile, per metterlo in pratica sia nel momento in cui si desidera un bambino, sia quando si vuole evitare una gravidanza indesiderata .

