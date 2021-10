Introduzione

La caduta dei capelli nelle donne, spesso non è associata solamente al periodo autunnale, condizione particolarmente favorevole alla perdita di capelli, o allo stress, ma è fortemente legata a squilibri o sconvolgimenti ormonali. Può colpire soprattutto le donne in menopausa, le over 60, ma anche le ragazze più giovani che soffrono, ad esempio, della sindrome da ovaio policistico e insulino resisenza, o sindrome metabolica. Altre concause possono contribuire alla perdita di capelli nella donna: ad esempio lo stress, l'inquinanmento atmosferico, l'uso di prodotti cosmetici troppo aggressivi e ricchi di tensiotattivi. Tutte condizioni che interferiscono con il naturale ciclo di crescita dei capelli,causandone la rottura o addirittura la perdita. I capelli diventano più fragili e sottili, la cute è spesso irritata e si intravedono zone di diradamento sooprattutto sul capo alla radice dei capelli, e sulle tempie. La perdita dei capelli, quando causata da squilibri ormonali, può essere sia temporanea che definitiva.

Alopecia femminile: cos'è? L'alopecia, ovvero la perdita di capelli localizzata o diffusa, è un fenomeno che interessa sia uomini che donne. Nella forma più comune e diffusa, la caduta dei capelli è legata all'azione degli ormoni androgeni, quindi si parla pertanto di alopecia androgenetica. Le donne affette da iperandrogenismo (eccesso di androgeni) risultano nettamente più predisposte all'alopecia, anche se le due condizioni non sono necessariamente correlate. Le donne affette da acne, seborrea, ipertricosi ed irsutismo (che non sono per forza sintomi di iperandrogenismo), hanno quindi una maggiore probabilità di soffrire di alopecia femminile. Nella donna, la maggior parte dei casi di iperandrogenismo è imputabile alla sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), che a livello clinico si manifesta con cicli anovulatori, alterazioni mestruali, irsutismo e talvolta obesità. Quest'ultima condizione è spesso correlata, vuoi come conseguenza, vuoi come elemento scatenante, a stati di iperandrogenismo, probabilmente favoriti dal grado variabile di insulinoresistenza ad essa correlato.