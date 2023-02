Caduta capelli menopausa: quali sono le cause? Quali i Rimedi?

Le donne affette da iperandrogenismo (eccesso di androgeni) risultano nettamente più predisposte all'alopecia, anche se le due condizioni non sono necessariamente correlate. Le donne affette da acne , seborrea , ipertricosi ed irsutismo (che non sono per forza sintomi di iperandrogenismo), hanno quindi una maggiore probabilità di soffrire di alopecia femminile. Nella donna, la maggior parte dei casi di iperandrogenismo è imputabile alla sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), che a livello clinico si manifesta con cicli anovulatori , alterazioni mestruali , irsutismo e talvolta obesità. Quest'ultima condizione è spesso correlata, vuoi come conseguenza, vuoi come elemento scatenante, a stati di iperandrogenismo, probabilmente favoriti dal grado variabile di insulinoresistenza ad essa correlato.

Può colpire soprattutto le donne in menopausa, le over 60 , ma anche le ragazze più giovani che soffrono, ad esempio, della sindrome da ovaio policistico e insulino -resisenza, o sindrome metabolica .

Cause della perdita dei capelli nella donna

Le cause della perdita di capelli nella donna, soprattutto nel periodo della menopausa, ma più in generale in tutte le fasce d'età, possono essere:

Disturbi clinici : anemia, disfunzioni alla tiroide, disturbi alimentari, ovaio policistico, sindome metabolica, insulino resistenza.

: anemia, disfunzioni alla tiroide, disturbi alimentari, ovaio policistico, sindome metabolica, insulino resistenza. Squilibri ormonali : causati sia dal parto che dalla menopausa , in cui si assite ad un calo degli estrogeni in grado di ridurre la forza dei capelli che appaiono fragili, sfibrati e tendenti alla caduta.

: causati sia dal parto che dalla , in cui si assite ad un calo degli estrogeni in grado di ridurre la forza dei capelli che appaiono fragili, sfibrati e tendenti alla caduta. Stress : incide anche sul benessere dei capelli, del bulbo pilifero e della cute, che appaiono molto più sensibili.

: incide anche sul benessere dei capelli, del bulbo pilifero e della cute, che appaiono molto più sensibili. Cosmetici aggressivi : creme, tinte, calore di phon e piastre, conditioner, lacche troppo aggressivi possono danneggiare la cute e i capelli. Allo stesso modo, anche tenere sempre i capelli raccolti in code o trecce, può contribuire alla caduta degli stessi e a sfibrarli.

: creme, tinte, calore di phon e piastre, conditioner, lacche troppo aggressivi possono danneggiare la cute e i capelli. Allo stesso modo, anche tenere sempre i capelli raccolti in code o trecce, può contribuire alla caduta degli stessi e a sfibrarli. Inquinamento : gli agenti atmosferici e l'inquinamento indeboliscono i capelli.

: gli agenti atmosferici e l'inquinamento indeboliscono i capelli. Alimentazione : un regime alimentare non equlibrato, diete dimagranti drastiche che causano l'insorgenza di carenze vitaminiche e di minerali essenziali, possono essere davvero dannosi per la salute dei capelli.

: un regime alimentare non equlibrato, diete dimagranti drastiche che causano l'insorgenza di carenze vitaminiche e di minerali essenziali, possono essere davvero dannosi per la salute dei capelli. Fumo e alcolici: favoriscono la disidratazione del cuoio capelluto e dei capelli.

Perché in menopausa cadono i capelli?

La perdita dei capelli nelle donne, ossia l'alopecia androgenetica femminile può comparire per la prima volta, o essere maggiormente evidente con un progressivo diradamento dei capelli, dopo la menopausa, periodo in cui si assiste ad un calo generalizzato degli estrogeni con variazione del rapporto percentuale tra steroidi ovarici e surrenalici. Fatta salva la sempre necessaria predisposizione genetica, la medesima circostanza può quindi manifestarsi in coincidenza di cambiamenti ormonali, dovuti, per esempio, ad un parto o all'inizio o all'interruzione di trattamenti estro-progestinici (inclusi quelli a scopo contraccettivo).