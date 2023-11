Oltre alla perdita di peso, il bypass gastrico può contribuire a risolvere condizioni spesso associate all'obesità e a migliorare la qualità di vita e la capacità di eseguire le normali attività quotidiane. Molti chirurghi preferiscono eseguire questa procedura, poiché presenta, in genere, un minor numero di complicanze rispetto ad altri interventi di chirurgia bariatrica . Tuttavia, come altre operazioni chirurgiche, non sono esclusi potenziali effetti collaterali e gravi rischi . Anche per questo motivo, il bypass gastrico andrebbe considerato solamente dopo un evidente fallimento di altri metodi, come la dieta e l' esercizio fisico .

L'obiettivo ponderale stabilito viene raggiunto, in genere, entro due anni , trascorsi i quali è comune raggiungere un plateau a lungo termine: in media, i pazienti mantengono la perdita di peso indicativamente per 10-14 anni . Non è escluso il recupero di parte del peso perso, ma questo esito è fortemente influenzato dal grado di adesione alle rigorose linee guida alimentari e e comportamentali.

L'intervento obbliga il paziente ad una notevole limitazione dietetica , dovuta alle piccole dimensioni della tasca gastrica (circa 20-30 ml di volume ), che non può fisicamente ospitare grandi quantità di cibo. La riduzione della capacità gastrica favorisce una sensazione precoce di sazietà anche dopo aver mangiato una modica quantità di cibo. Ignorare questo stimolo continuando a mangiare determinerebbe l'insorgenza di vomito e reflusso acido da un lato e problemi come flatulenza e diarrea dall'altro

Il bypass gastrico (o alla Roux-en-Y ) è il più comune tra gli interventi chirurgici intrapresi per combattere l' obesità grave . La procedura determina un calo ponderale significativo , grazie ad un'azione mista che combina una componente meccanica restrittiva con l'induzione di malassorbimento ; in pratica, l'intervento modifica sia l'anatomia (volume dello stomaco e suoi rapporti con l'intestino) che la fisiologia gastrointestinale (alterando i processi di digestione ed assorbimento degli alimenti).

Costituiscono controindicazioni alla chirurgia bariatrica tutte quelle malattie concomitanti che riducono notevolmente l'aspettativa di vita e che non possono migliorare con la riduzione del peso, tra cui alcune patologie cardiopolmonari o il cancro in fase terminale. Anche i pazienti che non intendono adottare cambiamenti permanenti al proprio stile di vita e partecipare a piani di follow-up post-operatori, sono considerati non idonei per un bypass gastrico.

In definitiva, il bypass gastrico NON è una procedura adatta a tutti i pazienti gravemente obesi .

L'obesità patologica predispone ad una serie di malattie che colpiscono essenzialmente ogni sistema dell'organismo e comportano un grave rischio per la salute . La chirurgia del bypass gastrico, oltre ad indurre la perdita del peso in eccesso, può migliorare le condizioni potenzialmente pericolose ad esso correlate.

Procedura

In cosa consiste l'intervento di bypass gastrico?

Il bypass gastrico ha lo scopo di diminuire la quantità di cibo che l'individuo può ingerire e nel contempo ridurre l'assorbimento dei pochi nutrienti ingeriti. L'intervento viene eseguito in anestesia generale, quindi il paziente non è cosciente durante la procedura.

Il Roux-en-Y è il metodo più comune per eseguire un bypass gastrico. Il primo passo dell'operazione chirurgica consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica, ottenuta mediante resezione della parte superiore dello stomaco. Il chirurgo utilizzerà punti metallici per dividere lo stomaco in una piccola sezione superiore (tasca) e in una parte inferiore più grande; questa operazione è detta pinzatura dello stomaco.

La tasca gastrica rende lo stomaco di piccole dimensioni e limita l'assunzione di cibo, poiché il paziente avverte precocemente un senso di sazietà. Il sacchetto gastrico risultante può infatti contenere solo 15-30ml di cibo (riducendo di oltre il 90% il volume dell'organo, che in condizioni normali può raggiungere e superare i due litri di contenuto).

Successivamente, il chirurgo intraprende una tecnica chirurgica chiamata "Roux-en-Y": il sacchetto gastrico, scollegato dallo stomaco e dalla prima parte del duodeno, viene riconnesso all'intestino tenue all'altezza del digiuno, mediante un'ansa digiunale. Dopo una Roux-en-Y, il cibo attraversa la tasca dello stomaco e raggiunge direttamente il digiuno, escludendo un tratto digestivo deputato alla digestione e all'assorbimento delle sostanze nutritive (parte dello stomaco, duodeno e vie biliari). Si induce così un malassorbimento relativo degli alimenti ingeriti, che mira a ridurre la quantità di calorie assorbite.

In genere, la resezione dello stomaco ed il bypass sono eseguiti durante lo stesso intervento chirurgico, che richiede circa 2-4 ore per essere completato. L'intervento di bypass è considerato irreversibile, ma in alcuni casi la procedura può essere parzialmente invertita.

Il bypass gastrico può essere eseguito con due tecniche:

Approccio standard (a cielo aperto): prevede una laparotomia con incisione della parete addominale;

(a cielo aperto): prevede una laparotomia con incisione della parete addominale; Approccio laparoscopico: i medici inseriscono speciali dispositivi chirurgici, particolarmente sottili, attraverso 4-6 piccoli tagli praticati sull'addome; tra questi, vi è una piccola telecamera (laparascopio) che consente di visualizzare l'interno dell'addome e di guidare le varie operazioni senza ricorrere alle tradizionali incisioni. La chirurgia laparoscopica può rendere il recupero più veloce riducendo i rischi, le complicanze e la degenza ospedaliera, tuttavia non è adatta a tutti i pazienti.

Il bypass gastrico consente una riduzione di peso pari a circa i due terzi del peso corporeo in eccesso.