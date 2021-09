Bupropione: Meccanismo d'Azione ed Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è il Bupropione e Caratteristiche generali Il bupropione è un principio attivo appartenente al gruppo degli antidepressivi che, tuttavia, non viene utilizzato solo contro la depressione, ma anche come farmaco per smettere di fumare e come farmaco contro l'obesità in determinate categorie di pazienti. Bupropione - Struttura Chimica Il bupropione viene somministrato per via orale, difatti, lo si trova in diversi medicinali in forma di compresse a rilascio modificato o prolungato. I medicinali a base di bupropione utilizzati per trattare la depressione possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I medicinali a base di bupropione impiegati per porre fine al vizio del fumo, invece, necessitano sempre di ricetta medica ripetibile per poter essere acquistati, ma sono classificati come farmaci di fascia C, perciò, il loro costo è a totale carico del cittadino. Il medicinale a base di bupropione impiegato contro l'obesità contiene anche un altro principio attivo - il naltrexone - e può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo (RNRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Esempi di Medicinali contenenti Bupropione Bupropione Doc®

Bupropione Sandoz®

Elontril®

Mysimba® (in associazione a naltrexone)

Wellbutrin®

Zyban® (medicinale a base di bupropione per smettere di fumare) Nota : in questo articolo ci si preoccuperà di descrivere le principali caratteristiche del solo bupropione e non del bupropione associato ad altri principi attivi (in pratica, non si parlerà dell'uso del bupropione contro l'obesità).

A Cosa Serve Quando si Usa il Bupropione e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo del bupropione è indicato per: Trattare la depressione ;

; Favorire l'abbandono del vizio del fumo (in alcune persone, il bupropione può aiutarle a smettere di fumare) in associazione a un supporto motivazionale , come il prendere parte ad un apposito programma di "stop al fumo".

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Bupropione? Qualora il medico prescrivesse un trattamento a base di bupropione, è necessario informarlo se: Si è affetti da diabete che richiede un trattamento con insulina o altri farmaci antidiabetici per via orale;

Si bevono grandi quantità di alcolici;

Si è subito un grave trauma cranico. Il medico va informato poiché, se ci trova in qualcuna delle sopra citate situazioni, vi è un maggior rischio di comparsa di convulsioni. Allo stesso tempo, il medico deve essere informato se: Si è affetti da disturbo bipolare;

Si stanno assumendo altri farmaci per la depressione, poiché vi è il rischio di comparsa di sindrome serotoninergica;

Si hanno problemi epatici e/o renali;

Si hanno 65 ani o più. Quando il bupropione viene impiegato nel trattamento della depressione è importante sapere che questa patologia aumenta il rischio di pensieri suicidari, di autolesionismo e di tentativi di suicidio. Questi sintomi non migliorano subito dopo l'assunzione di bupropione perché il farmaco richiede del tempo per manifestare la sua efficacia terapeutica (generalmente due settimane, ma a volte anche di più). È, pertanto, necessario tenere i pazienti sotto sorveglianza finché non avviene una remissione significativa . Infine, si segnala che la somministrazione di bupropione in pazienti ipertesi può causare un peggioramento dell'ipertensione. NOTA BENE Il bupropione NON deve essere utilizzato per il trattamento della depressione in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

Dopo l'assunzione di bupropione possono manifestarsi effetti indesiderati (come ad esempio, vertigini e sensazione di stordimento) capaci di interferire con le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Pertanto, simili attività devono essere evitate qualora si manifestino i suddetti effetti.

Il bupropione può interferire con alcuni esami delle urine utilizzati per rivelare la presenza di altri farmaci.

Come Agisce Come Funziona il Bupropione e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il bupropione è un inibitore selettivo del reuptake di dopamina e noradrenalina che possiede anche una blanda azione inibitoria sul reuptake di serotonina. Si ritiene che la sua azione terapeutica sia da ricondurre proprio a questa capacità inibitoria. Tuttavia, l'esatto meccanismo d'azione con cui il principio attivo espleta l'attività antidepressiva e con cui favorisce la capacità dei pazienti di astenersi dal fumo non è noto.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Bupropione e in Quali Dosi? Il bupropione è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse a rilascio modificato o prolungato. Poiché il farmaco può causare disturbi del sonno, si sconsiglia l'assunzione delle compresse prima di coricarsi. Le compresse devono essere deglutite intere, NON rotte, NON masticate e NON spezzate. La posologia di bupropione deve essere stabilita dal medico su base individuale e varia in funzione del motivo per cui si rende necessario il ricorso all'uso del principio attivo (trattamento della depressione o aiuto per smettere di fumare). Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda la quantità di farmaco da assumere che per quanto riguarda la durata del trattamento. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico e consultare il foglietto illustrativo del medicinale a base di bupropione da esso prescritto. Interruzione della Terapia con Bupropione Benché non siano stati riportati casi di comparsa di sintomi da sospensione, si sconsiglia l'interruzione brusca della terapia. Si consiglia, invece, una riduzione graduale della dose.

Gravidanza e Allattamento Il Bupropione può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Alcuni studi (ma non tutti) hanno riportato un aumentato rischio di difetti alla nascita - e, in particolare, di difetti cardiaci - in neonati le cui madri hanno assunto bupropione durante la gravidanza, soprattutto durante il primo trimestre di gestazione. Per questo motivo il bupropione non dovrebbe essere somministrato a donne in gravidanza, a meno che non sia il medico a prescriverlo in quanto lo ritiene assolutamente necessario. Il bupropione e i suoi metaboliti vengono escreti nel latte materno, perciò il farmaco non dovrebbe essere utilizzato dalle madri che stanno allattando al seno. Qualora fosse necessario l'inizio di una terapia a base di bupropione, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione.