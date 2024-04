Buchi alle orecchie: perché possono verificarsi infezioni e cosa fare

Chiunque si sia fatto un buco all' orecchio per mettere un orecchino o un piercing lo sa bene: soprattutto nelle prime fasi è bene fare attenzione e osservare tutte le norme igieniche e di medicazione necessarie , altrimenti il rischio è che si sviluppino piccole o grandi infezioni , che possono essere piuttosto fastidiose e, nei casi più gravi, necessitare di interventi medici o farmacologici per essere placate.

Cause

Fori praticati in condizioni poco igieniche

Piercing non sterilizzato o di materiale non anallergici

Scarsa cura post foro

Quando si fa un buco all'orecchio si causa una micro ferita, che richiede dalle 3 alle 8 settimane per guarire, a seconda della zona dell'orecchio che si decide di forare.

Nella ferita al momento del foro, che sia sul lobo o sulla zona cartilaginea dell'orecchio, possono entrare microbi e batteri, e proprio per questo è sempre bene rivolgersi a centri specializzati in queste operazioni, che in fase di realizzazione siano attenti a sottostare ad ogni norma igienica.

Inoltre, mentre si pratica il foro si inserisce l'orecchino o il piercing, che se non sterilizzato correttamente o di materiale anallergico può comportare reazioni avverse dell'organismo e generare infezioni o allergie.

Anche il post foratura è importante e non può essere lasciato al caso. Per evitare l'insorgenza di infezioni è indispensabile seguire scrupolosamente le indicazioni di chi ha realizzato il buco, medicarlo spesso, evitare di girare l'orecchino nel foro e in generale di toccarlo se non si hanno le mani perfettamente pulite.