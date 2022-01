Bruxismo: l'ansia della pandemia fa aumentare i casi

In particolare, negli ultimi anni sarebbero in aumento le persone che soffrono di bruxismo , un disturbo che riguarda i denti ma che ha origini quasi sempre psicologiche.

Quest'ultima è minata da diversi fattori come sensazione di continua tensione, sfiducia nel futuro, apatia , malumore e stati depressivi di diversi livelli, a loro volta responsabili anche di malesseri legati ad ambiti che non ci si aspetterebbe, come quelli della salute orale .

Il termine bruxismo deriva dal greco e identifica l' azione di digrignare i denti in modo involontario, sfregando l'arcata superiore contro quella inferiore o stringendo con forza le mascelle . Questo evento dipende dall'involontaria contrazione dei muscoli della masticazione e avviene soprattutto durante la notte ma, seppur in modo molto più sporadico, possono verificarsi anche episodi di bruxismo diurno.

Nello specifico, come confermato da un report della Società Italiana di Paradontologia e Implantologia, in Italia nel 2020, si è registrato un aumento di circa 30% di casi di bruxismo e della richiesta di bite e del 36% di quella di apparecchi ortodontici.

Essendo un fenomeno che si verifica soprattutto nelle ore notturne e mentre si dorme, non è sempre semplice accorgersi se si stia soffrendo di bruxismo prima che i suoi danni siano evidenti, soprattutto se si tratta di un evento mai sperimentato prima, come sta avvenendo a molte persone a causa dello stress pandemico .

Come combattere il bruxismo

Se si ha il dubbio di soffrire di bruxismo, la prima cosa da fare è sottoporsi a una visita specialistica da un medico odontoiatra che possa fare chiarezza sui sintomi. In caso di conferma della diagnosi è previsto un trattamento che prevede diversi aspetti.

Per prima cosa, se non si reputano necessari interventi più incisivi, solitamente viene indicato al paziente l'uso del bite, una mascherina protettiva da applicare prima di andare a dormire su una delle due arcate dentali, in modo da impedire di digrignare. Parallelamente si suggerisce di fare esercizi per rilassare la muscolatura facciale.

Si tratta tuttavia di una azione immediata da mettere in atto in attesa di risolvere il problema in modo permanente. Per evitare l'insorgenza a lungo termine di episodi di bruxismo e far sì che questo fenomeno sparisca completamente è fondamentale invece intervenire sulle cause che lo generano.

In caso si tratti di un alto livello di stress, si può cercare di ridurlo rallentando il ritmo delle proprie giornate e mettendo in atto azioni rilassanti come svolgere attività fisica, ascoltare musica o praticare yoga o meditazione.

Importante anche ridurre il consumo di alcol e caffeina.