Brufoli sul viso: ogni posizione ha un significato

Ogni volta che sul viso compare un brufolo, oltre ad impegnarsi per capire come farlo sparire il più velocemente possibile, ci si chiede come mai sia comparso, soprattutto se la propria pelle di norma non è a tendenza acneica.

Esistono tantissimi motivi che portano alla formazione di queste impurità sulla pelle ma affidarsi alla mappatura del viso, osservando dove compaiono, può aiutare ad avere qualche delucidazione in più.

In assenza di patologie identificate che comportano eruzioni acneiche ben precise, i brufoli infatti non compaiano in zone casuali ma la loro posizione molto spesso ne svela la causa.

Ovviamente la mappatura del viso non è un metodo infallibile e non sostituisce in alcun modo una visita dal dermatologo ma può essere utile per farsi una generica idea delle motivazioni o per prendere coscienza di alcuni stili di vita errati che gravano sulla salute della pelle, soprattutto se ci si rende conto che la comparsa di brufoli sul volto risponde a schemi che si ripetono sempre uguali a loro stessi.