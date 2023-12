Bruciore di Stomaco in Gravidanza: quali sono le cause?

Introduzione

Shutterstock

Il bruciore di stomaco è un sintomo molto comune tra le donne in gravidanza.

Chi lo sperimenta tende a descriverlo come una sensazione di disagio al petto, che in alcuni casi risale fino alla gola; alle volte, inoltre, si associa a un sapore amaro o acido in bocca e a bisogno frequente di eruttazione.

Secondo alcune statistiche, il bruciore di stomaco riguarderebbe tra il 17 e il 45% delle donne incinte.

Questo disturbo può comparire in ogni momento della gestazione; tuttavia, si osserva più di frequente a partire dal 2° trimestre.

Sono più a rischio di bruciore di stomaco le gestanti che ne soffrivano, per altre ragioni, anche prima di rimanere incinte.

Questo articolo cercherà di chiarire quali sono le cause del bruciore di stomaco in gravidanza, fornendo anche qualche informazione relativa alle precauzioni per evitarlo.