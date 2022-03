Bruciore di stomaco mattutino: da cosa dipende?

A volte capita di svegliarsi al mattino con un fastidioso bruciore di stomaco o un sapore amaro in bocca. I motivi di questo evento fastidioso possono essere diversi e conoscerli aiuta a contrastarlo.

La sua causa principale è l'obesità ma anche il consumo di cibi acidi o piccanti può contribuire al malessere quindi per limitare il fastidio è fondamentale evitarne l'assunzione.

Nelle persone con tale disturbo lo sfintere esofageo inferiore , ovvero il muscolo tra l'esofago e lo stomaco, è indebolito o si rilassa in modo anomalo, consentendo al fluido acido irritante di risalire.

Il bruciore di stomaco mattutino compare spesso come conseguenza al reflusso acido cronico che si verifica quando l'acido dello stomaco risale l' esofago , bruciandone il rivestimento.

Stress

Anche un livello di stress molto alto può generare bruciore di stomaco mattutino perché lo stress rilascia ormoni nel corpo che allentano il muscolo dello sfintere esofageo inferiore, che a sua volta consente all'acido dello stomaco di risalire e innescare la sensazione di bruciore.

Inoltre spesso lo stress porta a mangiare di più e più rapidamente, azioni anch'esse potenziali responsabili del bruciore di stomaco appena svegli.

Se l'insorgenza di tale disturbo è attribuibile allo stress l'unica soluzione è contrastarlo mettendo in pratica tecniche di rilassamento. Una delle più indicate è quella respiratoria denominata del 4-7-8. Ecco come farla: