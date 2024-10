Bruciore agli occhi: quando preoccuparsi? Cause e rimedi

Cos'è il bruciore agli occhi? Guarda il video Guarda il video su youtube Il bruciore agli occhi è un sintomo comune a diverse patologie oculari. Una delle principali cause di bruciore agli occhi consiste nell'esposizione accidentale a sostanze irritanti, come il fumo di sigaretta e la polvere; tuttavia, una varietà di altri fattori, sia oculari che extra-oculari, può indurre questa manifestazione.

Quando vedere un medico? Se il bruciore agli occhi persiste o diventa cronico può essere un segno di una grave condizione di base, come un'allergia o un'infezione oculare. In genere, i sintomi oculari che non rispondono al trattamento dovrebbero essere valutati da un medico.

Come si cura? Cosa fare quando bruciano gli occhi? Il trattamento per il bruciore agli occhi dipende dalla causa sottostante e dalla gravità delle manifestazioni concomitanti. Dopo una visita oculistica approfondita, può essere indicata una terapia farmacologica che contribuisca ad alleviare i sintomi. Questa può prevedere gocce antibiotiche, pomate oculari, risciacqui con soluzione salina, lacrime artificiali o antistaminici. Spesso, una volta eliminata l'esposizione ad un fattore irritante, il bruciore agli occhi si risolve spontaneamente entro breve tempo. In altri casi, l'uso di lacrime artificiali o di antistaminici (per via orale, colliri o pomate) può alleviare i sintomi e supportare la terapia indicata per la condizione di base. Se la causa consiste in un'infezione batterica, il medico può prescrivere colliri o pomate contenenti un antibiotico. Per evitare il bruciore agli occhi è molto importante prendere misure precauzionali: evitare gli inquinanti ambientali

utilizzare un umidificatore se l'ambiente è molto secco (ad esempio, per il riscaldamento in stanze chiuse)

assicurarsi di lavare spesso le mani quando si manipolano le lenti a contatto. L'applicazione di impacchi freddi sulle palpebre, per circa 10 minuti, può essere un semplice rimedio domestico che offre sollievo.