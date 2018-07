La bronchite senza febbre non ha mai un'origine infettiva; essa, infatti, può dipendere da condizioni come: l'esposizione sporadica o continuativa a sostanze irritanti per l' albero bronchiale , malattie polmonari di tipo cronico (es: asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva ) e il reflusso gastroesofageo . La bronchite senza febbre può causare diversi sintomi , tra cui: tosse , malessere al torace , dispnea e respirazione caratterizzata da sibili o rantoli. La diagnosi di bronchite senza febbre parte sempre dall'esame obiettivo e dall'anamnesi. La bronchite senza febbre richiede una terapia causale, laddove possibile, e una terapia sintomatica.

La bronchite senza febbre è una particolare forma di infiammazione dei bronchi, il cui quadro sintomatologico non comprende alcuna alterazione della temperatura corporea. In genere, la bronchite senza febbre corrisponde alla bronchite non-infettiva , cioè la bronchite non dovuta ad agenti infettivi; la bronchite non-infettiva si contrappone alla bronchite infettiva , ossia la bronchite sostenuta dall'azione di un virus o un batterio e ha tra i suoi sintomi distintivi la febbre.

La bronchite senza febbre non è una condizione contagiosa , in quanto non possiede alcuna natura infettiva.

Tra le cause di bronchite senza febbre etichettate come "altre condizioni particolari", merita una citazione particolare la malattia da reflusso gastroesofageo . La malattia da reflusso gastroesofageo è la condizione medica contraddistinta dal continuo ripetersi dell'anomalo fenomeno di risalita verso l' esofago del contenuto gastrico , la cui natura acida lo rende irritante per qualsiasi altro organo diverso dallo stomaco . La malattia da reflusso gastroesofageo può assumere i panni di causa di bronchite senza febbre nelle situazioni più gravi, cioè quando la risalita del contenuto gastrico va oltre l'esofago, raggiungendo dapprima la laringe e poi le vie aeree.

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (o BPCO) è una malattia polmonare di stampo infiammatorio, che determina un restringimento permanente (ecco perché è detta cronica e ostruttiva) dell'albero bronchiale interno ai polmoni. La BPCO è una condizione molto seria, che riconosce come fattori causali principali: il tabagismo (ossia l'abitudine al fumo di tabacco), il fumo passivo e l'esposizione costante a determinate polveri o sostanze tossiche. La BPCO ha un comportamento subdolo; esordisce, infatti, come una condizione asintomatica diviene responsabile di gravi sintomi (quali dispnea, tosse con catarro , spossatezza ecc.) soltanto nelle fasi più avanzate (quando ormai la salute del paziente è già irrimediabilmente compromessa).

Nell'elenco delle malattie polmonari croniche potenzialmente in grado di provocare bronchite senza febbre spiccano, in particolar modo, l' asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva ( BPCO ).

Nelle sue forme più severe, la bronchite senza febbre può compromettere in modo profondo la funzione respiratoria. Inoltre, quando dipende da una causa molto grave come la BPCO, può dar luogo a serie complicazione, tra: forme acute di polmonite , problemi cardiaci (es: attacco di cuore ), tumore al polmone , ipertensione polmonare e depressione (conseguente al bisogno di cure e assistenza continue).

Diagnosi

In genere, per la diagnosi di bronchite senza febbre sono sufficienti un accurato esame obiettivo e una scrupolosa anamnesi. Tuttavia, molto spesso, i medici ritengono indispensabile approfondire la situazione considerata con ulteriori indagini, per almeno due motivi: per risalire alla precisa causa scatenante e per stabilire la gravità della bronchite senza febbre presente.

Esame obiettivo L'esame obiettivo è l'insieme di manovre e test, che il medico diagnosta esegue allo scopo di constatare i sintomi e i segni di una patologia di cui sospetta la presenza.

Durante l'esame obiettivo a una persona con presunta bronchite senza febbre, sono fondamentali ai fini diagnostici la valutazione del respiro (il quale, in caso di esame positivo, presenterà sibili o rantolii) e della tosse (la quale, in caso di esame positivo, risulterà catarrosa).

Lo sapevi che… In una persona con una malattia dell'albero bronchiale o dei polmoni (come per esempio la bronchite senza febbre), la valutazione del respiro avviene tramite la cosiddetta auscultazione.