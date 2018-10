La bronchite asmatica riconosce numerose cause, tra cui, tanto per citare gli esempi più importanti, le infezioni virali a carico dell'albero bronchiale, l'esposizione a un qualche allergene o a un eccessivo inquinamento ambientale e il tabagismo.

La bronchite asmatica scatena una sintomatologia abbastanza articolata, che comprende: tosse con produzione di catarro, mancanza di respiro, respiro sibilante durante l'espirazione, aumento della frequenza respiratoria, senso di costrizione al torace ecc.

La presenza di bronchite asmatica impone il ricorso a una combinazione di trattamenti: un trattamento per la gestione dell'asma, un trattamento contro la causa scatenante la condizione in corso (per questo è fondamentale una diagnosi accurata) e, infine, un trattamento per alleviare la sintomatologia della bronchite acuta.

Breve ripasso dell'Albero Bronchiale