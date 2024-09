Bronchite asmatica: sintomi, come curarla e quanto dura

Cos'è la bronchite asmatica? Shutterstock La bronchite asmatica è la condizione medica risultante dalla contemporanea presenza di asma e di una forma di bronchite acuta. Poiché asma e bronchite acuta colpiscono l'albero bronchiale intrapolmonare, la bronchite asmatica è da considerarsi una malattia polmonare. Cos'è l'albero bronchiale in breve? Successivo alla trachea e precedente agli alveoli polmonari, l'albero bronchiale è la complessa sezione delle vie aeree inferiori (o vie respiratorie inferiori), che comprende, nell'ordine: i bronchi primari, i bronchi secondari, i bronchi terziari, i bronchioli, i bronchioli terminali e i bronchioli respiratori.

Secondo la più comune visione anatomica relativa all'albero bronchiale, quest'ultimo è suddivisibile in due tratti: il tratto extrapolmonare (cioè esterno ai polmoni), a cui appartengono soltanto i bronchi primari, e il tratto intrapolmonare (cioè interno ai polmoni), di cui fanno parte i bronchi secondari, i bronchi terziari, i bronchioli, i bronchioli terminali e i bronchioli respiratori.

Cosa sono asma e bronchite acuta? Asma L'asma è una malattia polmonare cronica di natura infiammatoria, che determina, dopo l'esposizione ad allergeni (es: pollini o pelo di animale) o per effetto di infezioni respiratorie, farmaci (es: FANS), sforzi fisici, emozione eccessive, stress o tabagismo, il restringimento temporaneo di bronchi e bronchioli intrapolmonari, risultando in tal modo di ostacolo al passaggio dell'aria inspirata.

Nell'asma, l'artefice del restringimento temporaneo di bronchi e bronchioli (il cosiddetto attacco di asma) è una contrazione anomala della muscolatura liscia di questi condotti dell'albero bronchiale, evento che prende il nome di broncospasmo.

Attualmente, non è chiaro quale sia la causa precisa dell'asma; sull'argomento, tuttavia, esistono varie ipotesi, tra cui una – la più attendibile – che imputa all'asma un'origine genetica. Bronchite acuta La bronchite acuta è l'infiammazione dei bronchi a insorgenza brusca e improvvisa, intensa sotto l'aspetto dei sintomi e di durata non superiore ai 10 giorni.

La bronchite acuta riconosce diverse cause, tra cui: le infezioni virali o batteriche che colpiscono le vie respiratorie, l'inalazione prolungata di sostanze irritanti per l'apparato respiratorio, alcune malattie polmonari croniche (bronchite cronica) e condizioni particolari come la malattia da reflusso gastroesofageo. Le principali differenze tra asma e bronchite acuta L'asma è una condizione infiammatoria cronica dell'albero bronchiale; la bronchite acuta, invece, è un'infiammazione temporanea dell'albero bronchiale.

L'asma sembrerebbe imputabile a qualche anomalia genetica; la bronchite acuta, invece, riconosce in fattori esterni, come virus, batteri, inquinanti ambientali, le sue cause principali.

Sia nell'asma che nella bronchite acuta, si assiste a un restringimento di bronchi e bronchioli intrapolmonari; tuttavia, mentre nell'asma il suddetto restringimento è dovuto a una contrazione anomala della muscolatura di bronchi e bronchioli intrapolmonari, nella bronchite acuta lo stesso fenomeno è dovuto all'infiammazione della mucosa, che determina gonfiore e un'ingente produzione di muco.

Quali sono le cause? La bronchite asmatica è una condizione che, di norma, riguarda soltanto le persone affette da asma.

Precisato ciò, la bronchite asmatica riconosce diverse cause scatenanti, tra cui: Le infezioni virali e batteriche che colpiscono l'albero bronchiale;

e che colpiscono l'albero bronchiale; Il tabagismo , ossia l'abitudine al fumo di tabacco sottoforma di sigarette, pipa, sigari ecc.;

, ossia l'abitudine al fumo di tabacco sottoforma di sigarette, pipa, sigari ecc.; L'eccessiva esposizione all' inquinamento tipico delle grandi città;

tipico delle grandi città; L'esposizione a sostanze che possono agire da allergeni (es: muffa, pelo di animale, polvere, polline, cibo ecc.);

(es: muffa, pelo di animale, polvere, polline, cibo ecc.); L'eccessiva esposizione a sostanze chimiche irritanti per l'albero bronchiale;

per l'albero bronchiale; L'assunzione di farmaci verso i quali c'è una sorta di intolleranza. I farmaci più comunemente associati alla bronchite asmatica sono l'aspirina, i FANS e i beta-bloccanti;

verso i quali c'è una sorta di intolleranza. I farmaci più comunemente associati alla bronchite asmatica sono l'aspirina, i FANS e i beta-bloccanti; L'intenso esercizio fisico ;

; Un clima molto freddo ;

; Una forte emozione. Gli esperti hanno notato che, nei soggetti con asma, c'è una tendenza a sviluppare la bronchite asmatica quando vivono una situazione carica di emozione, tale da scatenare un grande pianto, una grande risata, un forte stress ecc. La Bronchite Asmatica è contagiosa? La bronchite asmatica non è una condizione contagiosa; tuttavia, è bene precisare che le persone che ne soffrono, qualora abbiano sviluppato la condizione a seguito di un'infezione virale o batterica a carico dell'albero bronchiale, possono trasmettere tale infezione a chiunque, diffondendo una forma di bronchite acuta. L'asma non è una condizione contagiosa, pertanto chi ne è portatore non può trasmetterle alle altre persone.

Come si fa la diagnosi? Per la diagnosi di bronchite asmatica, sono sufficienti le informazioni provenienti da un accurato esame obiettivo e una scrupolosa anamnesi; tuttavia, molto spesso, le ricerche diagnostiche comprendono anche indagini come la spirometria, la misurazione del picco di flusso espiratorio e l'RX-torace, con lo scopo di approfondire la situazione presente ed assicurarsi che non sia in corso condizioni diverse da quella sospettata, ma responsabile di sintomi simili. Esame Obiettivo e Anamnesi In un contesto di sospetta bronchite asmatica, l'esame obiettivo e l'anamnesi comprendono: Il racconto dei sintomi da parte del paziente;

da parte del paziente; Una visita medica , finalizzata al riscontro di quanto emerso dal precedente racconto. Questo passaggio si affida in larga misura all' auscultazione del torace ;

, finalizzata al riscontro di quanto emerso dal precedente racconto. Questo passaggio si affida in larga misura all' ; Un'inchiesta approfondita relativa allo stato di salute e alle abitudini del paziente (es: è fumatore? Vive in un centro abitato particolarmente inquinato? Svolge un lavoro che lo espone a sostanze chimiche irritanti? Ecc.). Questo è un passaggio fondamentale per capire se il paziente sotto indagine è a rischio di bronchite asmatica e per individuare i possibili fattori scatenanti. Come si vedrà, comprendere le cause della bronchite asmatica è fondamentale al momento della pianificazione della terapia. Spirometria La spirometria è l'esame diagnostico che misura la capacità inspiratoria e quella espiratoria dei polmoni, e che fornisce informazioni in merito alla pervietà (o apertura) delle vie aeree polmonari. Misurazione del Picco di Flusso Espiratorio La misurazione del picco di flusso espiratorio è l'esame diagnostico che misura la forza con cui un individuo espelle l'aria dall'apparato respiratorio (ossia l'espirazione), dopo un'inspirazione completa. RX-torace L'RX-torace è un esame radiologico che fornisce immagini abbastanza dettagliate dei polmoni e dell'albero bronchiale.

L'RX-torace è l'indagine diagnostica che permette al medico di assicurarsi che i sintomi presenti non siano dovuti a una condizione diversa dalla bronchite asmatica.

Come curarla? La terapia della bronchite asmatica prevede una combinazione di trattamenti: un trattamento mirato alla gestione dell'asma, un trattamento rivolto a contrastare il fattore scatenante e, infine, un trattamento focalizzato ad alleviare la sintomatologia prodotta dalla bronchite acuta. Terapia dell'Asma Attualmente, la terapia dell'asma si basa sull'uso di farmaci. Shutterstock Tra i farmaci impiegati nella gestione dell'asma, figurano: I broncodilatatori . I broncodilatatori sono medicinali che, agendo sulla muscolatura dei bronchi, hanno l'effetto di dilatare quest'ultimi e favorire il passaggio dell'aria in entrata e in uscita rispetto ai polmoni.

Esistono due tipologie di broncodilatatori: i broncodilatatori a breve durata d'azione e i broncodilatatori a lunga durata d'azione ; la prima tipologia presenta la particolarità di entrare in azione in tempi assai ristretti, risultando in questo modo ideale al presentarsi di un episodio acuto di asma; la seconda tipologia, invece, possiede la caratteristica di agire in tempi più lunghi, il che è adatto a prevenire futuri attacchi di asma (si ricorda che l'asma è una condizione cronica).

Nell'elenco dei broncodilatatori utili a chi soffre di asma (e bronchite asmatica), figurano i cosiddetti antimuscarinici (o broncodilatatori anticolinergici ), i beta2-agonisti e le metilxantine .

In chi ne ha bisogno, l'uso dei corticosteroidi inalatori determina un miglioramento delle capacità respiratorie e del quadro sintomatologico in generale.

Alla pari di tutti gli altri cortisonici, anche i corticosteroidi inalatori, se assunti in dosi eccessive o per lunghi periodi di tempo, causano diversi effetti collaterali, alcuni dei quali anche molto gravi.

(o ). Appartenenti alla classe farmacologica dei , i corticosteroidi inalatori sono medicinali deputati a ridurre l'infiammazione che si scatena lungo l'albero bronchiale, in occasione di un attacco di asma. In chi ne ha bisogno, l'uso dei corticosteroidi inalatori determina un miglioramento delle capacità respiratorie e del quadro sintomatologico in generale. Alla pari di tutti gli altri cortisonici, anche i corticosteroidi inalatori, se assunti in dosi eccessive o per lunghi periodi di tempo, causano diversi effetti collaterali, alcuni dei quali anche molto gravi. Gli antileucotrieni. Gli antileucotrieni sono farmaci utili nella gestione dell'asma, in quanto bloccano alcuni recettori a livello di bronchi e polmoni implicati negli episodi di broncospasmo. Terapia della Causa Scatenante Eliminare la causa che ha portato all'instaurarsi della bronchite asmatica è fondamentale per interrompere in maniera definitiva i sintomi della condizione in corso. Con un esempio, questo significa che, in presenza di una bronchite asmatica dovuta a un'infezione batterica a carico dell'albero bronchiale, l'individuo colpito necessiterà, in aggiunta alle cure per l'asma, di una terapia antibiotica ad hoc. Terapia Sintomatica della Bronchite Acuta Di norma, la terapia sintomatica della bronchite acuta correlata alla bronchite asmatica si fonda su: Il riposo ;

; L' umidificazione dell'aria dell'ambiente domestico;

dell'ambiente domestico; L'assunzione di farmaci contro la tosse (in assenza di controindicazioni o interazioni con altri farmaci).

Prognosi La bronchite asmatica è una condizione che necessita di cure appropriate e tempestive, in quanto, se trascurata nella gestione e nei tempi, può causare difficoltà respiratorie tali da causare la morte del paziente per asfissia.

Pertanto, la prognosi in caso di bronchite asmatica dipende dall'adeguatezza e immediatezza delle cure.