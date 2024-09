Bronchite acuta: quali sono i sintomi e qual è la cura?

In patologia, la bronchite cronica è una condizione di notevole interesse, per la sua associazione a stati morbosi come la broncopneumopatia cronica ostruttiva , l' enfisema polmonare e l' asma .

La bronchite acuta è una condizione contagiosa quando è di natura virale o batterica; pertanto, se è dovuta a cause diverse da virus e batteri, non è una malattia trasmissibile.

Tra le cosiddette altre cause di bronchite acuta, merita una citazione particolare la malattia da reflusso gastroesofageo . La malattia da reflusso gastroesofageo è la condizione medica caratterizzata dal continuo ripetersi dell'anomalo fenomeno di risalita verso l' esofago del contenuto gastrico, la cui natura acida lo rende irritante per qualsiasi altro organo che non sia lo stomaco . La malattia da reflusso gastroesofageo può vestire i panni di causa di bronchite acuta nei casi più severi, ossia quando la risalita del contenuto gastrico va oltre l'esofago, raggiungendo la laringe fino a penetrare nelle vie aeree.

Tra le malattie polmonari di carattere croniche associate a episodi di bronchite acuta, spiccano una condizione molto conosciuta come l' asma , e le forme di bronchite cronica; in questo secondo caso, la bronchite acuta risultante è una sorta di peggioramento improvviso della già presente infiammazione cronica ai bronchi.

Tra le cause di bronchite acuta, figurano virus , batteri , sostanze irritanti per l'albero bronchiale , malattie polmonari di carattere cronico e altre condizioni .

La diagnosi delle cause di bronchite acuta è importante, perché è in base ai fattori scatenanti che si basa qualsiasi scelta terapeutica.

In caso di diagnosi dubbia, all'esame obiettivo e all'anamnesi il medico può far seguire:

L'anamnesi è il particolare studio della sintomatologia nell'ottica di identificazione dei suoi fattori scatenanti/favorenti; l'anamnesi, infatti, consiste una disamina dei sintomi, combinata a un'indagine in merito a elementi come l'età del paziente, la sua storia clinica , la sua attività lavorativa, le sue abitudine, la sua storia familiare ecc. In un contesto di presunta bronchite acuta, l'anamnesi permette di stabilire i fattori causali della condizione in corso (es: fumo di sigaretta , in un paziente fumatore; infezione virale, in un paziente con un recente raffreddore; esposizione a sostanze irritanti, in un paziente con un lavoro a rischio; ecc.).

L'esame obiettivo è l'insieme di manovre e test, che il medico diagnosta esegue allo scopo di constatare i sintomi e i segni di una patologia di cui sospetta la presenza. Durante l'esame obiettivo a una persona con presunta bronchite acuta, sono fondamentali ai fini diagnostici la valutazione del respiro (il quale, in caso di esame positivo, presenterà sibili o rantolii ) e della tosse (la quale, in caso di esame positivo, risulterà catarrosa).

Come si cura?

È consuetudine che il trattamento della bronchite acuta preveda una terapia volta alla cura delle cause/fattori favorenti la condizione (terapia causale) e una terapia finalizzata ad alleviare la sintomatologia e prevenirne il peggioramento (terapia sintomatica).

Terapia causale

La terapia causale varia in base a ciò che il medico ha individuato come fattore scatenante la bronchite acuta; questo vuol dire, per esempio, che una bronchite acuta di origine virale necessiterà di una terapia causale diversa da una bronchite acuta di origine batterica.

Di seguito, l'articolo riporta una schema di facile consultazione, che descrive come curare nelle cause le diverse tipologie di bronchite acuta.

Bronchite acuta a origine virale : la terapia causale per questa condizione si fonda sul rispetto di un periodo di riposo lungo generalmente una settimana e sull'apporto costante di liquidi (al fine di evitare la disidratazione derivante dalla presenza della febbre).

Non sono quindi necessarie particolari terapie farmacologiche.

Bronchite acuta a origine batterica : in tali frangenti, la terapia delle cause prevede una cura farmacologica a base di antibiotici, combinata al riposo e all'apporto costante di liquidi.

Il ricorso agli antibiotici è fondamentale per eliminare dall'organismo i batteri che hanno instaurato lo stato infiammatorio a carico dei bronchi.

Bronchite acuta dovuta a inalazione di sostanze irritanti : la terapia causale per questa situazione consiste nell'evitare l'esposizione al fattore scatenante; in termini pratici, questo significa, per esempio, smettere di fumare, se la causa è il fumo di tabacco.

Bronchite acuta associata a una malattia polmonare cronica o ad altre condizioni : per una tale circostanza, la cura delle cause consiste nel controllo della malattia polmonare cronica sottostante (es: il trattamento dell'asma, se la causa è quest'ultima) o di qualsiasi altra condizione responsabile dell'infiammazione a carico dei bronchi (es: il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo, se il fattore scatenante è la risalita verso esofago e vie aeree del contenuto gastrico acido).

Terapia sintomatica

La terapia sintomatica è fondamentale per ridurre le sofferenze del paziente, nel periodo in cui quest'ultimo si sta sottoponendo alla terapia causale.

Per placare i sintomi della bronchite acuta, può risultare utile: