Bromidrosi e Sudorazione

Il disturbo è in gran parte legato alla secrezione prodotta dalle ghiandole apocrine ; può essere di carattere costituzionale, oppure dipendere da alterazioni della cute di certe regioni (mani, dita dei piedi ) o degli strati più superficiali dell' epidermide (come accade in talune infezioni batteriche o fungine). La bromidrosi interessa soprattutto individui nella fase post- puberale , ma la sua incidenza è comunque considerata rara.

Le ghiandole apocrine sono presenti solo in alcune zone: la loro distribuzione è limitata ad ascelle, areole mammarie, regione inguinale e perineale. Alcuni elementi apocrini si trovano anche nelle aree periorbitali (margine palpebrale) e periauricolari (meato acustico esterno). Le ghiandole apocrine sono piccole e inattive durante l'infanzia, non svolgono un ruolo nella termoregolazione, ma sono responsabili di odori caratteristici feromonali (la cui funzione è quella di stimolare l'interesse sessuale, negli animali in particolare). Le ghiandole producono, a partire dalla pubertà , un sudore apocrino bianco-giallastro, di odore pungente e ricco di varie sostanze organiche ( glucidi , proteine , lipidi ) ed inorganiche (come il ferro ). Un'eccessiva produzione di questo sudore può generare un odore sgradevole e creare problemi nei rapporti interpersonali : l'emissione dell'odore caratteristico avviene a seguito di fenomeni di decomposizione batterica del secreto, che hanno luogo sulla superficie cutanea. Alcuni studi dimostrano che individui con bromidrosi presentano ghiandole apocrine più numerose e di dimensioni più grandi. Il controllo delle ghiandole apocrine sembra essere regolato dal sistema nervoso simpatico mediante meccanismi periferici regolati da catecolamine .

La bromidrosi apocrina è la forma più diffusa e deve essere distinta dalla forma eccrina, meno comune. I fattori che contribuiscono alla patogenesi sono diversi: i prodotti della decomposizione batterica del sudore apocrino contengono ammoniaca ed acidi grassi a catena corta ; la loro presenza produce odori caratteristici forti e pungenti. La pelle appare di solito normale, tranne quando la bromidrosi è associata a malattie dermatologiche concomitanti, come l'eritrasma (infezione di origine batterica, da attribuirsi al Corynebacterium minutissimum, che prolifera in zone umide, come le pieghe della pelle). La bromidrosi apocrina è più comune in molti paesi asiatici, spesso associata ad una storia familiare positiva. La maggior parte dei casi interessa prevalentemente il sesso maschile e si presenta dopo la pubertà (dipende dalla funzione apocrina), quindi è rara nella popolazione anziana.

In alcuni casi, le secrezioni eccrine, generalmente inodori, assumono un odore invasivo. La principale causa di questa forma di bromidrosi è la degradazione batterica della cheratina in combinazione al sudore eccrino, la quale produce un cattivo odore. L' ingestione di alcuni alimenti , tra cui aglio , cipolla , curry , alcol , alcuni farmaci (ad esempio penicillina e bromuri) e le tossine possono causare bromidrosi eccrina. Infine, questa forma di disturbo può derivare da cause metaboliche (ad esempio: la trimetilaminuria o sindrome da odore di pesce, che determina un difetto nella degradazione della trimetilammina, la quale è rilasciata anche attraverso la sudorazione). La bromidrosi eccrina si verifica in soggetti di tutte le popolazioni e può verificarsi a qualsiasi età.

La principale causa che determina la produzione di cattivo odore associato a secrezioni di sudore, può essere riconducibile ad un'anomalia per quantità e qualità di tale fenomeno. Il sudore che raggiunge la superficie cutanea è inizialmente inodore: la secrezione eccessiva dalle ghiandole eccrine o apocrine viene attaccata dai batteri autoctoni che vivono sulla nostra pelle, i quali producono alcune sostanze chimiche "volatili" che possono diventare, in alcuni casi, maleodoranti. Nelle mani, ad esempio, è la macerazione della cheratina indotta dalla quantità di sudore in eccesso a produrre un odore sgradevole. Fattori come un'igiene non adeguata, particolari condizioni mediche o dermatologiche, iperidrosi o eccessiva crescita della flora batterica cutanea , possono contribuire all'insorgenza del disturbo. Alcune condizioni che favoriscono l'insorgenza della bromidrosi sono:

Diagnosi

La bromidrosi è una malattia metabolica e funzionale, in genere non associata ad alcun disturbo anatomico. La pelle appare normale, tranne nei casi di associazione a disturbi dermatologici concomitanti, come l'eritrasma, che si manifesta come una forte eruzione maculare (simile ad una micosi) o la tricomicosi ascellare, un'infezione batterica superficiale che si localizza sui peli della zona interessata (s'indentifica per le formazioni organiche visibili sui peli). Non esistono macchine strumentali che misurino l'odore del corpo umano, come non sono ancora stati standardizzati esami specifici del sangue o del sudore.

Il primo esame medico è affidato alla percezione soggettiva dell'odore (per questo è importante non coprire l'odore naturale del corpo per non invalidare il test). Inoltre, allo scopo di evidenziare un'alterazione della flora batterica è possibile raccogliere un campione di sudore da sottoporre ad esame microbiologico, e/o ispezionare la superficie cutanea con la lampada di Wood, la quale consente di fornire informazioni sulla presenza di batteri (come il Corynebacterium minutissimum) o di sostanze particolari.