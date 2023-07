Bromazepam: cos'è e a cosa serve? Come agisce?

L'uso delle benzodiazepine come il bromazepam deve essere fatto solo quando i disturbi di cui sopra sono gravi, disabilitanti e mettono il paziente in una condizione di grave disagio.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con bromazepam, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti indesiderati

Quali sono gli effetti collaterali del Bromazepam?

Il bromazepam, così come qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del principio attivo.

Il medico deve essere immediatamente informato e il trattamento con bromazepam subito interrotto qualora si manifestino sintomi paradosso (vedi capitolo "Avvertenze e precauzioni").

Altri possibili effetti indesiderati