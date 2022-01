Brividi di freddo: cosa li genera e perché

In particolare, durante un episodio febbrile la presenza di agenti infettivi come virus e batteri induce le cellule del sistema immunitario a rilasciare in circolo specifici mediatori biologici chiamati citochine, il particolare l'interleuchina 1 (IL-1), che determinano un innalzamento della temperatura e portano di conseguenza il centro termoregolatore a percepire un'incongruenza tra la temperatura registrata dai termocettori e i valori di riferimento canonici, ovvero sotto ai soliti 37°.

I brividi sono contrazioni irregolari e involontarie della muscolatura che il corpo umano mette in atto per tentare di scaldarsi. Quando un muscolo si contrae, infatti, sprigiona calore come effetto collaterale del consumo di energia utilizzata per compiere il movimento. I brividi spesso sono accompagnati dalla cosiddetta pelle d'oca , a sua volta dovuta dalla contrazione muscolare del muscolo erettore del pelo .

Tipologie di brividi

I brividi sono una reazione fisiologica dell'organismo ma avvengono per diversi motivi e si dividono in due categorie principali: brividi da febbre e brividi senza febbre.

Brividi da febbre

I comuni brividi che si manifestano in caso di febbre non sono una risposta alla temperatura ambientale ma il segnale che il termostato endogeno del corpo sta aumentando la sua temperatura di riferimento oltre ai canonici 37°.

Il motivo che spinge l'organismo in presenza di infezioni ad aumentare la propria temperatura è che molti microorganismi patogeni sopportano a fatica le temperature elevate, quindi rendere l'ambiente in cui stanno proliferando ostile aiuta il sistema immunitario a sconfiggere l'infezione.

Proprio per questo avere la febbre non è sempre una cattiva notizia, soprattutto se si mantiene sotto i 38°, perché significa che il corpo sta reagendo all'infezione e mettendo in atto la strategia per combatterla e arrivare alla guarigione.

Da un punto di vista biochimico la febbre è quindi una normale risposta alle citochine circolanti che si presentano in corso di infezione o infiammazione e i brividi che compaiono in questi frangenti una semplice conseguenza del fatto che il centro termoregolatore percepisce una temperatura inferiore a quella a cui è impostato e per raggiungerlo punta a produrre calore mediante la contrazione muscolare involontaria e non finalizzata al movimento.

Quando i brividi sono associati solo a una leggera febbre è sufficiente riposarsi e bere molti liquidi per mantenere un buon livello di idratazione, mentre se la febbre è più alta si può anche fare ricorso a impacchi tiepidi e farmaci antinfiammatori.

Brividi senza febbre

I brividi, oltre a presentarsi in concomitanza della febbre per combattere un'infezione, in quanto meccanismo volto ad aumentare la temperatura corporea, possono comparire in molte altre situazioni.