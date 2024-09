Braccialetti anti ansia: cosa sono? Come funzionano?

Tra i metodi più in voga del momento, per tenere lontani gli stati d'ansia , ci sono i bracciali elettronici vibranti , in vendita nelle farmacie, nelle para farmacie e online.

Ansia , attacchi di panico e stati di forte stress colpiscono sempre più persone in situazioni diverse e spesso imprevedibili. Per combatterli e alleviarli , le opzioni sono diverse, anche a seconda del problema specifico e della sua intensità.

Con il termine ansia si intende un insieme di reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che si manifesta in seguito alla percezione di uno stimolo verso il quale non ci si sente sufficientemente in grado di reagire .

Braccialetti elettronici anti ansia: cosa sono?

I bracciali elettronici anti ansia e stress non sono medicinali e non sono quindi garanzia assoluta di successo. Ne esistono di diversi modelli e quasi tutti sono caratterizzati da un design minimal che consente loro di essere portati insieme ad altri accessori al polso, come normali bracciali o orologi, e di non infastidire in alcun modo le normali azioni quotidiane.

Per metterli in funzione devono essere indossati, anche se esistono alcuni modelli che non richiedono nemmeno quello, ma solo di essere posti vicini al corpo. In quei casi, quindi, può essere sufficiente custodirli nella tasca dei jeans.

Come funzionano i bracciali anti ansia?

Gli apparecchi elettronici vibranti anti ansia si basano su un'intuizione riscontrata da diversi studi, ovvero che le vibrazioni siano in grado di calmare le persone nel momento in cui si trovino a dover affrontare situazioni particolarmente stressanti o che mettono a dura prova il sistema nervoso.

Non solo, i braccialetti anti ansia aiuterebbero anche per combattere stress e insonnia, a migliorare le performance, gestire la rabbia e il sovraccarico sensoriale. Si tratta di una teoria ancora non ufficiale ma sperimentata in molti tipi di terapie e che proprio perché considerata piuttosto valida, si è cercato di renderla replicabile nel quotidiano, grazie appunto ai bracciali.

Nello specifico, le particolari vibrazioni che i braccialetti possono trasmettere sarebbero in grado di modificare la risposta del cervello alla situazione che innesca lo stato d'ansia, trasformando i sintomi più significativi, come mal di stomaco, difficoltà a respirare e tensione muscolare, in reazioni logiche e razionali.

Proprio perché l'azione calmante di questi dispositivi verrebbe prodotta grazie a una stimolazione cerebrale, non è escluso che possano essere efficaci anche per persone affette dal morbo di Parkinson o con autismo o ADHD.

Questi strumenti potrebbero essere utili anche contro gli effetti psicologici delle videochat.