Braccialetto disinfettante igienizzante

Avete mai sentito parlare del braccialetto igienizzante o braccialetto per la disinfezione? Non si tratta di un accessorio particolarmente diffuso, ma può rivelarsi davvero utile nelle occasioni, come il periodo che stiamo attraversando, in cui ci si deve igienizzare frequentemente le mani. Infatti, il bracciale igienizzante altro non è che un dispenser di disinfettante che si indossa come un orologio o uno smartwatch e quindi è sempre a portata di mano.

In genere i bracciali igienizzanti sono realizzati in gomma o silicone, perché il materiale deve essere sufficientemente morbido per permettere al liquido disinfettante di uscire con una semplice pressione del dito. In questo modo disinfettare le mani diventa una procedura ancora più facile e immediata e non corriamo il rischio di dimenticarcene perché...il bracciale è sempre sul nostro polso!