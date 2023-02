Borraccia con cannuccia per adulti e bambini: le 10 migliori del 2023

Realizzate con materiali privi di BPA, PVC e ftalati , che le rendono potenzialmente nocive, le borracce possono essere completate da un pratico cinturino o da un gancio , che ne facilita il trasporto, da tacche e frasi motivazionali stampate sui lati e da una cannuccia che, inserendosi nel tappo, consente di bere con grande facilità e senza sprechi. Quest'ultimo modello è utilissimo per i bambini, che in questo modo impareranno a bere completamente da soli grazie al tappo apri-chiudi e alla cannuccia.

Negli ultimi tempi, poi, la borraccia è un accessorio sotto i riflettori anche per il ruolo che svolge in chiave ambientalista e green , per la sua capacità di costituire una valida alternativa ai contenitori di liquidi in Pet o plastica "usa e getta" .

La borraccia è da sempre uno strumento utile per portare con sé acqua o integratori durante l' esercizio fisico in palestra o outdoor , così come per accompagnare adulti e bambini nel tempo libero , a scuola, sul lavoro e durante le gite all'aperto .

Borraccia con cannuccia: i migliori modelli per adulti

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di borraccia sportiva con cannuccia per adulti. Alcuni di questi modelli - diversi per marca, costo, capacità e caratteristiche - hanno ottenuto un particolare successo tra gli utenti online, che li hanno premiati con un gran numero di recensioni positive e di acquisti portati a termine. Eccoli:

Borraccia Uootach

Questa borraccia è realizzata con materiale PC per uso alimentare e una guarnizione in silicone alimentare, non tossico e privo di BPA, sicuro ed ecologico. La bottiglia ha una capacità super, da due litri, e quindi non rende necessari rabbocchi frequenti. E' inoltre dotata di una spirale a doppio strato e di una guarnizione in silicone per evitare fuoriuscite. Dopo aver assemblato la cannuccia, basta premere l'apposito pulsante e la cannuccia si aprirà automaticamente. E' altresì possibile bere direttamente dal beccuccio senza usare la cannuccia. Questo modello trova vasti consensi anche per il design ergonomico, con scanalature su entrambi i lati del corpo della bottiglia.

Borraccia Aohan

Questo modello, realizzato in plastica PCTG ecologica per uso alimentare, è al 100% atossica e priva di BPA, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di sostanze chimiche nocive. E' inoltre una borraccia motivazionale: ha stampate citazioni e segni del tempo, per ricordare a chi la usa di assumere la giusta quantità di acqua. Il coperchio ha una chiusura sicura, per prevenire polvere e perdite. Può essere aperta con un solo clic e con una sola mano. L'ugello in silicone morbido e resistente consente di godersi facilmente sorsi a prova di spruzzi. Perfetta per palestra, allenamento, ufficio e qualsiasi attività ricreativa all'aperto.

Borraccia Hydrate

Anche questa è una borraccia motivazionale, progettata con indicazioni temporali che aiutano a tenere sotto controllo l'assunzione di acqua e motivano a raggiungere i propri obiettivi giornalieri. Disponibile in varie colorazioni alla moda, la borraccia è a prova di perdite e progettata in modo ergonomico, per rendere semplice l'uso con una sola mano. Ha inoltre un beccuccio apribile con un solo gesto e un sigillo a prova di perdite: in questo modo, le bevande rinfrescheranno gli utenti con un flusso d'acqua veloce e regolare. Questo modello è realizzato con la resistente e sicura plastica Tritan, non nociva e BPA Free. La capacità è di poco meno di un litro: chi l'ha acquistata ritiene che sia un ottimo compromesso tra ingombro, peso e durata.

Ecco altri modelli di borraccia con cannuccia per adulti molto apprezzate da chi le ha acquistate online: