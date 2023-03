Bonus psicologico 2023: cos'è, come funziona, chi può richiederlo

La salute mentale è un bene prezioso e fortunatamente questa consapevolezza è sempre più strutturata all'interno della società, nelle istituzioni e nella politica. Sull'onda di questa nuova e preziosa presa di coscienza, il Governo al momento dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023 ha deciso di confermare il bonus psicologo già in vigore lo scorso anno, introducendo anche alcune novità.

Cos’è e come è nato il bonus psicologo Il dibattito intorno all'importanza della salute mentale si è intensificato molto negli ultimi anni, soprattutto in concomitanza con la pandemia di Covid-19 che ha messo a dura prova la serenità di tutti. Per venire incontro alle richieste di un supporto di natura psicologica sempre più numerose da parte dei cittadini, nel 2021 si è parlato per la prima volta di un contributo economico rivolto a determinate categorie di persone che hanno bisogno di effettuare sedute di psicoterapia ma non riescono ad accedervi. Questo aiuto economico è stato chiamato bonus psicologo ed è stato inserito nel decreto Milleproroghe di dicembre di quell'anno, per poi essere rinnovato a dicembre dell'anno dopo. Nel 2022 l'investimento relativo al bonus psicologo è stato di 25 milioni di euro, che purtroppo però non è bastato a far fronte a tutte le oltre 330.000 richieste arrivate al sito dell'Inps ma solo al 10% di queste. Per il 2023 il finanziamento sarà di 5 milioni complessivi. Per il 2024, anno per il quale la misura è già stata confermata, la spesa sarà invece di 8 milioni, così come previsto dalla legge 197/2022, ovvero la legge di bilancio 2023. Ascolta "Coach o psicoterapeuta, a chi affidarsi?" su Spreaker.

Chi può richiederlo Il bonus psicologo è stato pensato nel corso della pandemia e proprio per questo indirizzato alle persone particolarmente provate da quella condizione. Per questo, nonostante possa essere richiesto da tutti, il decreto individua come soggetti beneficiari soprattutto coloro che necessitano di un percorso psicoterapico perché manifestano ansia, stress, fragilità emotiva e si trovano in una condizione di depressione a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi economica e sociale che da essa è scaturita. Non tutti coloro che rientrano in queste categorie però possono beneficiarne. Il bonus infatti non è accessibile ad ogni persona indistintamente ma è rivolto solo ad alcune fasce di reddito. Nello specifico per poterne fare richiesta è necessario avere un ISEE inferiore a 50.000 euro.

La principale novità Il bonus psicologo 2023 rimane invariato nell'ossatura rispetto allo scorso anno ma presenta alcune novità. La principale riguarda la cifra alla quale hanno diritto i beneficiari, che passa da un massimo di 600 a 1.500 euro annui. Il contributo è riconosciuto una sola volta ed è pensato per andare a coprire un intero ciclo di terapia. Il valore dell'importo che si riceve è calcolato in base all'ISEE. Anche se ancora sono state definite le somme corrispondenti, sono già state individuate tre fasce: ISEE fino a 15.000 euro; ISEE compreso tra 15.000 € e 30.000 euro, ISEE superiore a 30.000 e inferiore a 50.000 euro. Esisterà un limite massimo da utilizzare per seduta e quindi, nel caso in cui il costo di un incontro sia più alto del tetto sarà necessario aggiungere autonomamente la differenza.

Come richiederlo Anche se non è ancora stata comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere il contributo, così come è stato fino ad ora, la richiesta per il bonus psicologo si potrà effettuare in diversi modi. Per farlo online basta entrare nel sito dell'Inps e cliccare sulla sezione chiamata contributo sessioni psicoterapia. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi con le proprie credenziali SPID, oppure utilizzare la propria Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa si può chiedere di accedere al bonus psicologi anche per via telefonica, contattando il contact center dell'Inps al numero 803.164, gratuito da rete fissa, o allo 06 164.164, a pagamento da rete mobile. Non tutte le persone che ne fanno richiesta purtroppo riusciranno a beneficiarne perché le risorse sono limitate. Per l'assegnazione del beneficio i parametro sono quindi l'ordine di arrivo delle domande e l'Isee, partendo dai più bassi. In caso la propria richiesta venga accolta, da parte dell'Inps verrà inviato un codice del valore corrispondente a quanto stabilito in base ai parametri previste dal decreto.