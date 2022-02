Body shape: come cambia la forma del corpo con l'età

Come cambia il corpo con l'età

La quantità di grasso corporeo aumenta costantemente dopo i 30 anni. Le persone anziane possono avere quasi un terzo in più di grasso rispetto all'età adulta e giovane. Il tessuto adiposo si accumula soprattutto sull'addome, tendendo a depositarsi verso il centro del corpo, anche intorno agli organi interni, causando il rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari e metaboliche. Tuttavia, lo strato di grasso sottocutaneo si assottiglia.

Non è solo la circonferenza di addome, braccia e gambe a variare, ma anche la statura, indifferentemente dalle origini e dal genere, uomo o donna. La perdita di altezza è correlata ai cambiamenti dell'invecchiamento nelle ossa, nei muscoli e nelle articolazioni. La proporzione è generalmente calcolata in questo modo: le persone, superati i 40 anni d'età, tendono a perdere in media 1 centimetro ogni 10 anni. La perdita di altezza è ancora più rapida dopo i 70 anni. Gli over 70 potrebbero perdere da 2,5 a 7,5 centimetri di altezza con l'età. Prevenire la perdita di altezza è possibile (non del tutto) osservando un regime alimentare sano, praticando attività fisica con regolarità, e prevenendo e trattando la perdita ossea. Per ciò che riguarda la muscolatura: a partire dai 30 anni, per uomini e donne, si perdono per ogni decennio tra il 3% e il 5% della massa muscolare.

Meno muscoli delle gambe e articolazioni più rigide possono rendere più difficile il movimento. Il grasso corporeo in eccesso e i cambiamenti nella forma del corpo possono sensibilmente influenzare l'equilibrio. Questi cambiamenti del corpo possono rendere più probabili le cadute, anche rovinose con conseguenti fratture.

Differenze di peso tra uomo e donna

A variare tra uomini e donne, sono i cambiamenti di peso con l'avanzare dell'età. I due generi subiscono fluttuazioni diverse, in primis per gli ormoni.