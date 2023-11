Bocca secca? Potresti essere in menopausa

La produzione di saliva è correlata ai livelli di estrogeni e secondo una ricerca del 2022 pubblicata sull'‌International Journal of Environmental Research and Public Health‌, per la maggior parte delle donne la diminuzione di questi ormoni , tipica della menopausa, porta a un cambiamento sia nella produzione sia nella consistenza della saliva.

La causa esatta è sconosciuta, ma si pensa che i sintomi dolorosi siano associati al calo degli estrogeni. Inoltre, questa condizione è spesso associata a condizioni di salute mentale come ansia , depressione e fibromialgia e collegata ad altri sintomi come affaticamento, dolore alla spalla e ronzio nelle orecchie .

La BMS è relativamente rara e colpisce solo il 2% della popolazione, ma secondo l'American Academy of Oral Medicine le donne hanno sette volte più probabilità di svilupparla rispetto agli uomini, soprattutto in postmenopausa.

Il dolore ai denti e il disagio orale spesso dipendono da una causa di fondo, come ad esempio secchezza delle fauci e problemi di densità ossea . Tuttavia, la menopausa è anche correlata a una condizione dolorosa nota come Sindrome della bocca urente o BMS.

Come gestire i cambiamenti

La menopausa e i cambiamenti che ne derivano possono essere estremamente fastidiosi e nonostante molti siano inevitabili, esistono alcune azioni che possono mitigarne gli effetti.

Per quanto riguarda le ripercussioni sul cavo orale, la prima cosa da fare è parlare con il proprio dentista, comunicando quali sono i cambiamenti che si sono notati in concomitanza con la menopausa.

Si tratta di un passaggio molto importante per capire l'entità del problema e come muoversi ma raramente compiuto. Da alcuni studi, infatti, si evince che nonostante la maggior parte delle donne di età pari o superiore a 50 anni abbia manifestato almeno un cambiamento sulla propria salute orale dopo la menopausa, solo il 2% ne ha discusso con il proprio dentista.

Tra una visita dentistica e l'altra, lavarsi i denti almeno due volte al giorno e usare il filo interdentale almeno una è fondamentale per preservare una buona igiene orale, ancora di più dalla menopausa in poi. Di vitale importanza è in particolare non dimenticare di lavarsi i denti la sera, prima di andare a letto perché il flusso salivare diminuisce di notte mentre si dorme e i denti corrono un rischio maggiore di sviluppare carie.

A contribuire a un peggioramento della propria salute orale dopo i 50 anni non è solo la menopausa in senso stretto ma anche l'assunzione di alcuni farmaci, che invecchiando è più probabile assumere.

Molti, ad esempio, portano a sviluppare secchezza delle fauci, quindi se recentemente si stanno assumendo alcuni farmaci nuovi e si nota una condizione anomala nel proprio cavo orale è bene chiedere informazioni al proprio medico o al proprio dentista.