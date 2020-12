Che cos'è il BMI L'indice di massa corporea (BMI) è uno strumento standard di valutazione dello stato di salute, usato nella maggior parte delle strutture sanitarie e sviluppato nel 1832 dal matematico belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Sebbene sia stato preso in considerazione per decenni come misura di riferimento, è stato anche ampiamente criticato per la sua semplificazione eccessiva. Attualmente molti studiosi lo giudicano obsoleto, impreciso e non utilizzabile in contesti medici e di fitness, mentre altri ne rivendicano la validità. Cerchiamo di fare chiarezza.

Come si calcola La scala BMI si basa su una formula matematica che divide il peso in chilogrammi per l'altezza in metri quadrati. BMI = peso (kg) / altezza (m2) Una volta calcolato l'IMC, viene confrontato con la scala dell'IMC per determinare se la persona rientri nell'intervallo di peso "normale". Gamma di BMI Classificazione Rischio per la salute Meno di 18,5 Sottopeso Alto 18.5–24.9 Peso normale Basso 25.0–29.9 Sovrappeso Da basso a moderato 30,0–34,9 Moderatamente obeso Alto 35.0–39.9 Gravemente obeso Molto alto Maggiore di 40 Estremamente obesi Estremamente alto Sebbene questa valutazione possa fornire un'istantanea della salute di una persona, non prende in considerazione altri fattori, come età, sesso, etnia, genetica, massa grassa, massa muscolare e densità ossea.





È un buon indicatore di salute? Nonostante i timori che il BMI non identifichi accuratamente se una persona è sana, la maggior parte degli studi mostra che il rischio di sviluppare malattie croniche e arrivare a morte prematura aumenta con un BMI inferiore a 18,5 o superiore a 30,0. Uno studio del 2017 su 103.218 decessi ha rilevato che coloro che avevano un BMI di 30,0 o superiore, avevano un rischio di morte 1,5-2,7 volte maggiore dopo un follow-up di 30 anni. Un altro studio ha dimostrato che le persone nella categoria BMI "obesi" avevano un aumento del 20% del rischio di morte per malattie cardiache, rispetto a quelli nella categoria BMI "normale". I ricercatori hanno anche scoperto che i sottopeso o gravemente ed estremamente obesi fossero morti rispettivamente in media 6,7 anni e 3,7 anni prima, rispetto a coloro che rientravano nella categoria "normale" BMI. Avere un BMI maggiore di 30,0 sembra significhi anche aumentare significativamente il rischio di problemi di salute cronici, come diabete di tipo 2, malattie cardiache, difficoltà respiratorie, malattie renali, steatosi epatica non alcolica e problemi di mobilità. Al contrario, una riduzione del 5-10% del BMI di una persona è stata associata a tassi ridotti di sindrome metabolica, malattie cardiache e diabete di tipo 2.