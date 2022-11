Black Friday 2022: tutte le offerte su sport, beauty e benessere L'appuntamento con il Black Friday sta per arrivare! Il 25 Novembre è la data ufficiale, ma negli ultimi tempi sia nei negozi fisici che online, gli sconti cominciano ad essere applicati sin dai primi di novembre, continuando per tutto il mese. E' davvero una grande occasione per risparmiare! Il nostro Black Friday 2022 propone offerte in ambito sport e wellness, gli sconti riguardano infatti anche prodotti beauty e di benessere, tutto ciò che ruota attorno al più generico concetto di cura della persona e attività fisica. Se avete sognato di comprare attrezzi per la palestra o accessori per il fitness, le offerte di Amazon potrebbero darvi l'occasione giusta per fare questi acquisti, o per mettere le mani su quel prodotto beauty che in altri momenti non potete permettervi. Potete fare anche incetta dei regali di Natale 2022. Lo stesso vale anche per articoli legati al comfort per la persona, ad esempio strumenti per i massaggi, elettrostimolatori, pedane vibranti. Non perdetevi le tantissime offerte su sport, beauty e benessere e scoprite la campagna dedicata alle migliori offerte e agli ultimi codici sconto Black Friday.

Black Friday Amazon 2022: quando è la data? Sullo store di Amazon si aspetta con trepidazione la pagina dedicata al Black Friday 2002 che partirà allo scoccare della mezzanotte del 24 e durerà per tutta la giornata del 25 Novembre. Non ci sono ancora sconti legati al Black Friday sul sito ma potrebbe succedere come lo scorso anno che Amazon decida di anticipare le offerte alla settimana prima ed estenderle sino al Cyber Monday, il lunedì successivo. Ma staremo a vedere!

Rate: come e dove si può comprare a rate durante il black friday 2022 Sullo store di Amazon sarà possibile utilizzare questo metodo di pagamento "5 o 12 rate di Amazon" solo su prodotti nuovi, su dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati, venduti e spediti da Amazon.it, dove l'opzione "rate mensili" è disponibile come metodo di pagamento nella pagina di dettaglio del prodotto, quindi fate attenzione alla scheda di dettaglio del prodotto dove sarà indicato se il pagamento può avvenire a rate. Se questa opzione è attiva basterà spuntarla al momento dell'acquisto. Anche su Mediaworld sarà possibile beneficiare del pagamento rateizzato in occasione del Black Friday su tutti gli acquisti a partire da 199 Euro, su altri store quali Unieuro, Euronics e Trony potrete dilazionare il pagamento in tre rate.