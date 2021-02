Bilirubina Alta - Iperbilirubinemia

Generalità La bilirubina è una sostanza prodotta dall'organismo durante la degradazione dell'emoglobina, contenuta nei globuli rossi esausti o danneggiati. I globuli rossi hanno una vita di circa 120 giorni e al termine del loro ciclo vitale vengono degradati dalla milza; successivamente, i residui sono trasportati al fegato per essere metabolizzati.

In condizioni normali, tutta la bilirubina prodotta viene eliminata dall'organismo con un meccanismo che si trova in equilibrio: ciò che viene prodotto è anche processato per essere degradato. Tuttavia, se si nota un colorito giallastro della pelle e degli occhi, ci troviamo probabilmente difronte a una condizione causata dalla bilirubina alta in circolo. Shutterstock In cosa consiste l'esame della bilirubina

Cos'è La bilirubina è un prodotto di scarto della degradazione del gruppo EME. Quest'ultimo è un componente dell'emoglobina, che a sua volta si trova nei globuli rossi.

La bilirubina viene processata dal fegato nello stadio finale, per consentire la sua eliminazione dall'organismo. Come viene prodotta? Perché può aumentare? La bilirubina è una sostanza giallo-arancione derivante dal catabolismo dei globuli rossi invecchiati o danneggiati. Viene prodotta soprattutto a livello della milza, in una forma insolubile (detta bilirubina indiretta o non coniugata ), che successivamente viene processata dal fegato per farle acquistare solubilità in acqua ( bilirubina diretta o coniugata ) e renderla così eliminabile con le urine e con la bile. Alti livelli di bilirubina nel sangue (iperbilirubinemia) possono quindi riflettere un problema a livello epatico , con aumentata concentrazione ematica della bilirubina indiretta ,

, con aumentata concentrazione ematica della , oppure extraepatico (ad esempio per l'ostruzione dei dotti biliari), con aumento della bilirubina diretta. Lo sapevi che...

La presenza di bilirubina nella bile conferisce alle feci la caratteristica colorazione; non a caso, l'iperbilirubinemia diretta si associa spesso a feci chiare, dovute al mancato arrivo della bile nell'intestino. Feci pallide possono segnalare anche una serie di gravi disturbi epatici accumunati dal blocco dei dotti biliari, come cirrosi, epatiti e cancro al fegato.

In presenza di una malattia epatica, l'iperbilirubinemia diretta si accompagna a una maggiore eliminazione del pigmento nelle urine, che assumono un colorito piuttosto scuro, tendente al marrone. Avremmo quindi feci chiare e urine scure.

L'aumentata distruzione dei globuli rossi, tipica ad esempio delle cosiddette anemie emolitiche, può aumentare le concentrazioni di bilirubina diretta, che viene prodotta in grandi quantità.

L'iperbilirubinemia è una condizione caratterizzata da alti livelli di bilirubina nel sangue. L'accumulo di questa sostanza nei tessuti viene chiamata ittero ed è associata alla colorazione gialla della cute e delle sclere oculari (il bianco degli occhi).

I livelli ematici di bilirubina diretta e totale vengono rilevati con un semplice esame del sangue; in alternativa, il test può essere condotto anche sulle urine. Le concentrazioni di bilirubina indiretta si ottengono per differenza, sottraendo dal valore totale quello della forma coniugata. I risultati sono normalmente disponibili entro un paio d'ore.

Durante la preparazione all'esame, il paziente viene invitato a non mangiare e bere nelle quattro ore che precedono il test; il medico può inoltre imporre la sospensione di determinate terapie farmacologiche, al fine di evitare possibili interferenze con i risultati dell'esame.

Perché si Misura L'esame misura la concentrazione di bilirubina nel sangue. Questo dato consente di valutare la funzionalità epatica e può inoltre essere utilizzato come supporto nel diagnosticare l'anemia causata dalla distruzione dei globuli rossi (anemia emolitica).

Infine, l'esame della bilirubina è utile per monitorare l'ittero neonatale.

Valori normali Negli adulti, i valori di bilirubina sono, in genere, molto bassi, se si considera che il meccanismo con cui essa viene metabolizzata si trova sempre in equilibrio con quello di produzione.

Nei neonati, la situazione cambia: i bambini nascono con livelli di bilirubina più elevati, che si normalizzano poi con la crescita.

Di solito, bassi livelli di bilirubina non sono pericolosi e non vengono monitorati. Valori di riferimento nell'adulto Bilirubina totale 0,3-1,0 mg/dL o 5,1-17,0 mmol/L Bilirubina diretta 0,1-0,3 mg/dL o 1,7-5,1 mmol/L Bilirubina indiretta (Bilirubina totale - bilirubina diretta) 0,2-0,8 mg/dL o 3,4-12,0 mmol/L

NOTA: I valori di riferimento possono variare leggermente da laboratorio a laboratorio.

Come si misura Nell'adulto, per valutare la quantità della bilirubina, è necessario un campione di sangue prelevato da una vena del braccio.

Preparazione Prima di sottoporsi al prelievo di sangue, è necessario osservare un digiuno nelle quattro ore che precedono il test. In questo periodo è consentito solo assumere una modica quantità di acqua. Inoltre, prima dell'esame, occorre essere in posizione eretta da almeno 30 minuti.

Il medico potrà ritenere necessario interrompere momentaneamente l'assunzione di certi medicinali come, ad esempio, penicilline, sedativi (come il fenobarbital), diuretici (es. furosemide) e alcuni farmaci per l'asma (tra cui la teofillina).