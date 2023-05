Bere acqua prima di andare a dormire fa bene?

Introduzione È ormai ampiamente risaputo che l'acqua è un elemento essenziale alla vita, di cui l'organismo ha largamente bisogno: per questo gli esperti consigliano di bere molto, durante l'intero arco della giornata. Questa raccomandazione vale anche per le ore serali? In linea di massima sì: bere acqua prima di andare a dormire è benefico per tanti motivi. Basta solo adottare qualche accortezza per evitare di risvegliarsi durante la notte per andare in bagno.

L’acqua è necessaria alla vita In media, nell'organismo circolano dai 40 ai 50 litri di acqua. Il corpo umano, infatti, è composto in media per il 60% di acqua; il più "liquido" fra tutti gli organi e tessuti è il cervello, costituito dall'85% di acqua. Seguono il sangue, formato dall'80% di H2O, e i muscoli, che ne contengono una quantità pari al 75% del loro volume. Vengono poi cute (70%), tessuto connettivo (60%) e ossa (30%). Ma perché tanta abbondanza? Perché questo elemento è necessario alla vita del corpo umano: partecipa al processo di termoregolazione e alla respirazione, regola il bilancio energetico, ha potere detossinante, contribuisce alla funzione renale, alleggerisce il sangue, trasporta le sostanze nutritive e i sali minerali, elimina scorie e tossine. Ma non finisce qui: l'acqua lubrifica muscoli e articolazioni, regola il Ph delle pelle, favorisce la digestione, smuove gli accumuli adiposi, stimola il rinnovamento cellulare e le reazioni chimiche. Il "mare" che scorre all'interno dell'organismo ha bisogno, però, di essere continuamente alimentato poiché l'organismo da solo, attraverso i processi ossidativi, è in grado di procurarsi solamente 300 ml di acqua. Inoltre, non è in grado di immagazzinare acqua e farne scorta, per cui la quantità che si perde ogni giorno va ripristinata dall'esterno.

Quando bere Gli esperti consigliano di bere piccoli sorsi di acqua nell'arco dell'intera giornata, iniziando dal mattino appena svegli: l'ideale, quindi, non è bere grandi quantitativi in maniera concentrata, per esempio ai pasti, ma piccole quantità in maniera costante, distribuendo il quantitativo giornaliero di acqua consigliato in modo equilibrato. Questo significa che è utile bere anche prima di andare a dormire.

Perché bere prima di andare a dormire Bere prima di mettersi a letto è importante perché l'idratazione favorisce il sonno: la confera è arrivata dallo studio "Short sleep duration is associated with inadequate hydration" pubblicato sulla rivista "Sleep", secondo cui chi beve troppo poco ha una scarsa qualità del sonno. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto, occorre sapere che se l'organismo è ben idratato i livelli di ansia e stress si riducono, di conseguenza ci rilassa e addormenta più facilmente. L'acqua, dunque, mitiga i disturbi del sonno, contribuendo a garantire un riposo ristoratore. Al contrario, la disidratazione può interrompere o frammentare il riposo, causando ripercussioni anche sui livelli di attenzione e concentrazione e sull'umore durante il giorno successivo. Secondo alcune ricerche basterebbe bere anche solo mezzo bicchiere d'acqua prima di mettersi a letto per sentirsi più calmi e soddisfatti, e dunque godere di un riposo notturno migliore. Non solo: l'acqua minerale contiene anche oligoelementi utili per mantenere un regolare ciclo veglia-sonno, come il magnesio e il potassio, la cui carenza può portare a insonnia e irritabilità. In aggiunta, l'acqua contribuisce a garantire una buona digestione, un altro fattore fondamentale per dormire bene. In particolare, da questo punto di vista sono preziose le acque minerali bicarbonato-solfate poiché stimolano l'attività del fegato e del pancreas, riducendo l'acidità gastrica e favorendo l'azione degli enzimi digestivi. Infine, un giusto livello di idratazione impatta positivamente su disturbi come mal di testa ed emicranie, che influenzano a loro volta la qualità e quantità delle ore di sonno.