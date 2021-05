Bere acqua fredda: rischi e benefici

L'acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo maschile e il 50% di quello femminile, e proprio per questo si tratta di un elemento fondamentale per il benessere e la salute generale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità, un uomo adulto dovrebbe bere circa 2,9 litri di acqua al giorno, una donna 2,2, mentre per i bambini il quantitativo varia da 0.8-1 litro nella fascia tra i sei mesi e l'anno di età, fino a 2,1 per i maschi e 1,9 per le femmine tra i 9 e i 13 anni. Parallelamente a queste indicazioni, non esistono linee guida ufficiali in merito alla temperatura consigliata alla quale andrebbe ingerita. È indubbio però, che molte persone la prediligano fredda ed è quindi fondamentale capire se esistano rischi nel portare avanti questa abitudine oppure no.

Bere acqua fredda: i potenziali rischi Dissetarsi con una bevanda ghiacciata, soprattutto in estate o quando si è particolarmente accaldati, è una prassi piuttosto comune che però potrebbe portare ad alcune conseguenze spiacevoli. Problemi digestivi Bere acqua fredda durante o dopo i pasti può provocare mal di stomaco, gonfiore addominale e difficoltà digestiva. Questo può succedere perché il nostro organismo, e in particolar modo lo stomaco, ha una precisa temperatura interna, che dovrebbe rimanere inalterata e costante il più possibile, ma che con l'assunzione di acqua fredda si sbilancia. Inoltre, invasi da liquidi a temperature rigide, alcuni alimenti tendono ad aumentare di volume e a caricare lo stomaco di un lavoro eccessivo per essere digeriti. In tal senso, non sorprende che questa pratica sia anche sconsigliata dalla medicina cinese e da molti passaggi della tradizione ayurvedica, che puntando al raggiungimento di un benessere che coniughi corpo e mente, consigliano di bere solo acqua calda o a temperatura ambiente, nella convinzione che quella fredda spenga, insieme al fuoco digestivo, l'energia vitale. Dolore ai denti e alla testa L'acqua fredda è sconsigliata anche se si soffre di denti o gengive sensibili e gola irritata perché potrebbe accentuarne la sintomatologia. Inoltre, pare inneschi emicranie nelle persone che già ne soffrono, peggiori alcuni sintomi di malattie croniche e affatichi il cuore, impegnato in un lavoro extra per far tornare l'organismo alla sua temperatura standard. Peggioramento dei sintomi influenzali A seguito di un recente studio che ha coinvolto 15 persone, si è scoperto che bere acqua fredda renderebbe il muco nasale più denso e più difficile da eliminare attraverso le vie respiratorie. Questa prassi, quindi, è particolarmente sconsigliata in caso di influenza o sintomi da raffreddamento. In queste situazioni, al contrario, la raccomandazione emersa dalla stessa ricerca è di bere acqua calda o altri liquidi dalle alte temperature come il brodo di carne o vegetale, che invece aiuterebbero a respirare più facilmente, a curare raffreddore o influenza, migliorare la digestione, aiutare la circolazione e in generale il corpo a liberarsi più velocemente delle tossine. Disidratazione Quando si ha molta sete l'istinto è quello di avventarsi su un bicchiere d'acqua ghiacciato, nella convinzione che disseti di più rispetto a uno a temperatura ambiente. Si tratta però di un falso mito. Non solo: bere acqua a una temperatura troppo bassa potrebbe portare paradossalmente a una forma lieve di disidratazione, che a sua volta può generare emicrania, stanchezza, spossatezza e altri sintomi tipici della carenza di liquidi in corpo. Congestione Anche quando si ha molto caldo o si è reduci da un grande sforzo fisico si tende a bere in fretta una grande quantità d'acqua fredda. In questo caso, il nemico in agguato è la congestione, causata anch'essa dallo sbalzo troppo repentino di temperatura all'interno dello stomaco. Per questo, se si è accaldati, meglio preferire acqua a temperatura ambiente o leggermente fresca, bevendola senza fretta ma a piccoli sorsi.