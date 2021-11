10 benefici del sesso a tutte le età

Come documentato dalla rivista Medical News Today esisterebbero infatti ben 10 ambiti in cui fare sesso porterebbe a miglioramenti concreti della salute . Ecco quindi i benefici principali di un'attività sessuale regolare.

Gli studiosi hanno scoperto che così facendo l'organismo produrrebbe il 30% in più di un anticorpo chiamato immunoglobulina, rispetto a chi pratica meno frequentemente. Inoltre, sembrerebbe che le persone sessualmente attive siano esposte a più agenti infettivi rispetto a quelle che non lo sono.

L'attività sessuale, inoltre, a meno di ulteriori precisazioni da parte del proprio medico, non è per nulla sconsigliata a chi già soffre di problemi di cuore perché lo sforzo che necessita è paragonabile a quello che serve per svolgere le normali azioni della vita quotidiana.

Dal punto di vista scientifico il sesso è considerato in tutto e per tutto un' attività fisica che stimola il cuore e di conseguenza fa bene sotto questo punto di vista.

In questo caso a giovarne sarebbero gli uomini. Una ricerca fatta dal National Cancer Institute di Bethesda ha scoperto che se un uomo eiacula 21 volte o più al mese ha un terzo di rischio in meno di sviluppare un tumore alla prostata rispetto a quanti lo facciano 4-7 volte nello stesso tempo .

Una ricerca pubblicata su Archives of Sexual Behavior sostiene che frequenti rapporti sessuali possono migliorare la memoria nelle donne , in particolare verso le parole astratte. L'ipotesi è che ciò avvenga perché il sesso stimolerebbe la creazione di nuovi neuroni nell' ippocampo , l'area cerebrale coinvolta nei processi dell'apprendimento.

Allunga la vita

Uno studio pubblicato sulla rivista The Bmj è arrivato alla conclusione che l'attività sessuale possa portare gli uomini a vivere più a lungo.

Per decretarlo gli scienziati hanno seguito per 10 anni l'andamento della mortalità in 1.000 uomini di età compresa tra 45 e 59 anni, constatando che il rischio di morte fosse del 50% più basso in coloro che avevano frequenti orgasmi, rispetto ad altri che ne avevano più raramente.