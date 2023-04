Benefici e rischi dei bagni ghiacciati

L'immersione a freddo o pratica dei bagni ghiacciati è una procedura che consiste nell'immergersi in acqua ghiacciata per alcuni secondi. Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede perché considerata particolarmente benefica per l'organismo ma nonostante in parte questo sia vero, esistono anche alcune controindicazioni e cose da sapere su questa pratica, che è bene non sottovalutare prima di sperimentarla.

Cos’è l’immersione a freddo Quando ci si sottopone a un'immersione a freddo si entra in una vasca piena di acqua ghiacciata per un breve periodo di tempo. Solitamente si tratta di un intervallo che oscilla tra i 30 secondi e i pochi minuti, a seconda della resistenza personale e della preparazione fisica. La temperatura dell'acqua è di solito compresa tra i -10 e - 15 gradi °C ma anche in questo caso le variabili sono diverse. Per praticarla ci si può rivolgere a centri specializzati che dispongano di vasche apposite ma anche sperimentare le molte vasche naturali presenti in strutture termali o recarsi in modo autonomo, nei mesi più rigidi, presso un lago, un fiume o il mare.

Benefici I benefici dei bagni ghiacciati sono molteplici e abbracciano sia la sfera mentale sia quella fisica. Diversi studi, ad esempio, sostengono che possano ridurre le infiammazioni nel corpo, migliorare i dolori articolari, la circolazione e il sistema immunitario, e aiutare nella riparazione muscolare. Inoltre, potrebbero migliorare la lucidità mentale e aiutare a ridurre ansia e stress grazie alla produzione di endorfine, ormoni che diminuiscono la percezione del dolore e migliorano l'umore; e dopamina, una sostanza chimica rilasciata nel cervello, che infonde una generale sensazione di benessere. A fronte di questi aspetti positivi, è però importante ricordare che l'immersione a freddo potrebbe essere pericolosa se non eseguita correttamente, e che non esistono studi condotti su campioni abbastanza ampi da poter attestare la certezza dei benefici nel lungo periodo.

Rischi A causa dello shock termico al quale il corpo è sottoposto con i bagni ghiacciati, oltre ai potenziali benefici questa tecnica avrebbe anche diverse controindicazioni, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare. Secondo alcune ricerche, infatti, l'immersione a freddo può ‌aumentare il rischio di determinati problemi. Aumento della pressione sanguigna. La risposta naturale del corpo all'acqua fredda è quella di restringere i vasi sanguigni, che possono aumentare la pressione sanguigna. Questa reazione fisiologica può mettere a dura prova il cuore, in particolare nelle persone con condizioni cardiovascolari preesistenti o che abbiano superato una certa età.

‌Innesco dell'aritmia cardiaca. ‌ Lo shock dato dall'immersione in acqua fredda a volte può provocare ritmi cardiaci anormali, specialmente nelle persone con condizioni cardiache preesistenti.

‌ Diminuzione della frequenza cardiaca. ‌Sebbene la pressione sanguigna possa aumentare, la frequenza cardiaca, al contrario, se sottoposta all'immersione a freddo può rallentare in alcune persone. Questo effetto, chiamato bradicardia, generalmente non è dannoso ma può essere pericoloso in soggetti con patologie cardiache preesistenti.

‌Ipotermia. L'esposizione prolungata all'acqua fredda può far abbassare la temperatura interna del corpo, portando all'ipotermia. Questo evento è pericoloso per il sistema cardiovascolare perché può causare insufficienza cardiaca se non affrontato immediatamente. Alla luce di questi potenziali rischi, prima di effettuare un'immersione a freddo è consigliabile consultarsi con il proprio medico e, in caso di nullaosta, procedere con cautela, non immergendosi subito per troppi minuti o a temperature eccessivamente rigide.