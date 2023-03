Batteri nelle borracce: come lavarle ed evitare i germi

La borraccia ha sostituito decine di bottigliette di plastica comportando una notevole riduzione dell'impatto ambientale dei consumi quotidiani. Tuttavia, se non lavata accuratamente ogni giorno, la borraccia può essere un ricettacolo di germi e batteri che, secondo uno studio condotto per il sito waterfilterguru.com supererebbe di 40 mila volte la presenza di germi Gram-negativi (che possono causare infezioni resistenti agli antibiotici ) e di bacilli, delle tavolette del wc.

Germi e batteri nelle borracce

Le borracce sono fabbricate per garantire che la bevanda in esse contenute venga mantenuta in un ambiente umido e scuro Ciò tuttavia, unito alla scarsa manutenzione e lavaggio del contenitore, rappresenta un volano per la proliferazione dei batteri, compresi quelli nocivi come le Pseudomonadaceae, tra cui la Pseudomonas Stutzeri e la Pseudomonas Diminuta.

Uno studio ha evidenziato come le borracce e le bottiglie riutilizzabili sono più sporche della tavoletta del wc con la presenza di batteri di 40.000 volte superiore. La ricerca pubblicata dal New York Post, ha messo nero su bianco quanto l'igiene delle borracce sia precario per via della proliferazione di germi e batteri. I ricercatori hanno effettuato tre prelievi diversi su alcune parti delle bottiglie riutilizzabili - beccuccio, cannuccia e coperchio a pressione — e hanno rilevato la presenza di due tipi di batteri: i Gram-negativi (che possono essere la causa di infezioni resistenti agli antibiotici) e i bacilli (che causano l'insorgenza di diversi disturbi gastrointestinali).