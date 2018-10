Basalioma: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi, Terapia e Prevenzione

Per la diagnosi di basalioma, sono fondamentali l'esame obiettivo, l'anamnesi e una biopsia tissutale dell'area di cute interessata dalla chiazza anomala.

È importante ricordare che diagnosticare tempestivamente il basalioma garantisce una maggiore probabilità di guarigione, in quanto consente di attuare precocemente il trattamento terapeutico; pertanto, in caso di dubbi relativi a un segno comparso sulla cute in modo del tutto improvviso, è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico, senza alcuna esitazione.

Esame Obiettivo e Anamnesi

L'esame obiettivo prevede l'osservazione attenta della lesione anomala e serve a delinearne le caratteristiche; l'anamnesi, invece, consiste in un'indagine sullo stato di salute del paziente e sulle sue abitudini, e serve a stabilire se ci sussistono le condizioni per l'insorgenza di un tumore della pelle come il basalioma.

Biopsia Tissutale

La biopsia tissutale è l'unico esame diagnostico in grado di stabilire la vera natura del segno anomalo presente sulla pelle.

La biopsia tissutale prevede il prelievo, direttamente dall'area cutanea sospetta, di un piccolo pezzo di tessuto e l'osservazione di tale tessuto al microscopio; allo strumento, le eventuali cellule tumorali presenti hanno un aspetto inconfondibile.