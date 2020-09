Bandelletta Ileotibiale: Anatomia, Funzione e Sindrome

Una volta riuniti i capi terminali di grande gluteo e tensore della fascia lata, la bandelletta ileotibiale prosegue in direzione longitudinale verso il ginocchio, passando, prima di raggiungere il tubercolo di Gerdy, in prossimità dell' epicondilo laterale del femore (il quale partecipa all'articolazione del ginocchio).

Il tubercolo di Gerdy risiede appena sotto l' articolazione del ginocchio (per la precisione il piatto tibiale ), in prossimità dell' articolazione tibio-peroneale prossimale (o tibio-fibulare prossimale), la quale congiunge l'estremità prossimale della tibia all'estremità prossimale del perone (o fibula).

In questo articolo, si è scelto di aderire alla visione anatomica più comune, ossia quella che individua l'origine della bandelletta ileotibiale a livello del tubercolo iliaco del labbro esterno della cresta iliaca; questo perché è in accordo con il nome della struttura di cui si sta parlando: il termine "ileo", infatti, si riferisce proprio alla cresta iliaca.

In genere, la letteratura anatomica colloca l'origine della bandelletta ileotibiale sulla porzione antero-laterale del tubercolo iliaco del labbro esterno della cresta iliaca (quindi a livello del bacino); esiste, tuttavia, una corrente di pensiero leggermente differente, ma altrettanto corretta, in base alla quale la bandelletta ileotibiale è una continuazione del muscolo tensore della fascia lata , muscolo situato a livello della coscia e avente origine, in parte, sull'appena citato tubercolo iliaco del labbro esterno della cresta iliaca (l'altra parte del tendine d'origine del muscolo tensore della fascia lata è situata sulla spina iliaca antero-superiore).

Patologie

La bandelletta ileotibiale è nota soprattutto per essere la protagonista della cosiddetta sindrome della bandelletta ileotibiale.

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Cos'è?

Conosciuta anche come ginocchio del corridore, la sindrome della bandelletta ileotibiale è una condizione di natura infiammatoria che causa un tipico dolore nella parte esterna (laterale) del ginocchio.

La bandelletta ileotibiale è una patologia da sovraccarico funzionale; le patologie da sovraccarico funzionale (o da overuse) sono quei disturbi che scaturiscono dalla sollecitazione continua di un tendine, un muscolo o un legamento, attraverso un gesto o un movimento che, se eseguito in modo controllato (senza abusi), sarebbe innocuo.

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Cause

Durante i movimenti di estensione e flessione del ginocchio tipici per esempio della corsa o della pedalata in bici, la bandelletta ileotibiale si muove, scorrendo sopra l'epicondilo laterale del femore.

Lo scorrimento della bandelletta ileotibiale sull'epicondilo laterale del femore è un fenomeno fisiologico, quindi normale.

Se però questo movimento si ripete numerose volte consecutivamente e per un lungo periodo di tempo, può diventare patologico e causare l'irritazione della stessa bandelletta ileotibiale e la sua conseguente infiammazione.

Nella sindrome della bandelletta ileotibiale si assiste esattamente a quanto appena descritto, ossia a una frizione continua e protratta nel tempo della bandelletta ileotibiale sull'epicondilo laterale del femore, che culmina nell'infiammazione della stessa struttura tendinea.

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Fattori di Rischio

Diversi fattori favoriscono la sindrome della bandelletta ileotibiale.

Sicuramente, hanno un ruolo rilevante nella comparsa del ginocchio del corridore attività sportive come la corsa su lunghe distanze e il ciclismo, ma non solo.

Studi clinici hanno dimostrato che possono incidere anche:

La scarsa forza dei muscoli abduttori dell'anca (piccolo e medio gluteo, piriforme, sartorio e tensore della fascia lata);

L'utilizzo di scarpe da corsa logore (in tali frangenti, anche corse di breve durata possono scatenare la sindrome della bandelletta ileotibiale);

La corsa in salita, su terreno irregolare o su pista (quest'ultima è pericolosa quando si svolge sempre in un unico senso);

Una fase di riscaldamento non idonea prima di attività sportive che sollecitano gli arti inferiori;

Piani di allenamento non graduali o troppo intensi per le possibilità fisiche di chi li pratica;

L'uso di una bicicletta per attività sportiva di misura non idonea;

L'iperpronazione del piede;

Una rigidità innata della bandelletta ileotibiale (in alcuni individui è più rigida che in altri e questo favorisce la sindrome correlata);

Anomalie dei piedi, come il piede cavo o il piede piatto;

L'artrosi al ginocchio;

La presenza di arti inferiori di lunghezza differente tra loro;

L'abitudine a sedersi a gambe incrociate;

Lo stile rana, per chi pratica nuoto.

Lo sapevi che… Con un'incidenza stimata del 5-14%, la sindrome della bandelletta ileotibiale rappresenta una delle più comuni cause di dolore al ginocchio esterno in chi pratica la corsa come attività sportiva.

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Sintomi

Come anticipato, la sindrome della bandelletta ileotibiale si manifesta tipicamente con un dolore acuto nella parte esterna del ginocchio.

Agli esordi del disturbo, questo dolore compare solo in occasione di attività motorie che sollecitano la bandelletta ileotibiale (a riposo, quindi, il paziente sta bene); a uno stadio più avanzato della patologia, invece, la dolenzia tende a essere persistente o comunque a presentarsi anche in occasione di movimenti che in origine non suscitavano alcuna reazione.

È da segnalare che quando l'infiammazione è rilevante la sensazione dolorosa può diffondersi anche leggermente più in alto e/o poco più in basso della sede tipica.

In alcuni casi, la sindrome della bandelletta ileotibiale si presenta anche con gonfiore locale.

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Diagnosi

Di norma, per la diagnosi della sindrome della bandelletta ileotibiale sono sufficienti l'esame obiettivo (valutazione dei sintomi) e l'anamnesi (analisi delle abitudini del paziente e dei fattori di rischio).

Sindrome della Bandelletta Ileotibiale: Cura

In genere, il trattamento della sindrome della bandelletta ileotibiale è conservativo e prevede:

Il riposo da tutte quelle attività che evocano dolore;

da tutte quelle attività che evocano dolore; L'applicazione in sede dolorosa di ghiaccio (4-5 volte al giorno per un arco di tempo compreso tra i 15 e i 20 minuti a impacco);

(4-5 volte al giorno per un arco di tempo compreso tra i 15 e i 20 minuti a impacco); L'assunzione di un antinfiammatorio non-steroideo ( FANS ), al fine di ridurre l'infiammazione e controllare il dolore (è consigliabile soltanto nella fase acuta della patologia; dopodiché è meglio interromperla);

( ), al fine di ridurre l'infiammazione e controllare il dolore (è consigliabile soltanto nella fase acuta della patologia; dopodiché è meglio interromperla); Un programma di fisioterapia basato su esercizi di stretching e rinforzo dei muscoli degli arti inferiori (in particolare quelli che governano i movimenti di anca e ginocchio).

Attenersi scrupolosamente alle cure conservative sopraccitate (specialmente al riposo e alla fisioterapia) permette al paziente di recuperare e riprendere le attività condotte prima dell'infortunio.

Raramente e solo quando la sindrome della bandelletta ileotibiale diviene una condizione cronica prolungata per mesi i medici prendono in considerazione terapie più invasive come la chirurgia.