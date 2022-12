Balsamo di tigre: cos'è il rimedio contro tosse e influenza

Il balsamo di tigre ha notevoli proprietà benefiche, conclamate da tempo. Un rimedio naturale dalle proprietà analgesiche e antinfiammatorie , sottoforma di unguento (protetto da copyright) e distribuito da una società di Singapore con marchio registrato. In commercio in due differenti tipi , quella originale rossa e quella bianca. Un prodotto che è in grade di alleviare dolori muscolari ed articolari, alleviare i sintomi della congestione nasale e del raffreddore , ma anche punture di insetti , e bruciature della pelle .

Rra balsamo di tigre rosso originale e bianco, esistono alcune differenze: il balsamo rosso, colorazione dovuta alla presenza di idrossido di ammonio, è più forte e ha effetti molto più intensi e potenti. Infatti, per tale ragione, viene applicato soprattutto per alleviare dolori di tipo muscolare e articolare. Una volta applicato tende a produrre calore. La versione bianca, invece, è più leggera , e viene impiegata per il trattamento di sintomi legati a disturbi come mal di testa e congestioni nasali. Può essere un valido rimedio naturale anche contro il prurito da punture di zanzare .

Il nome parecchio fantasioso, non deve trarre in inganno: questo unguento non contiene alcun ingrediente di origine animale né tanto meno di tigre. I suoi ingredienti sono: mentolo , canfora e oli essenziali come quello di cajeput , di cassia, di chiodi di garofano e di menta dementolato. La restante parte del composto è formata da paraffina e petrolato.

Usi e Proprietà

Il Balsamo di igre vanta notevoli benefici per la salute. Viene utilizzato per il trattamento di molteplici di disturbi, grazie alle sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie, quali, ad esempio: l' uso topico per il trattamento locale di dolori muscolari dovuti a contratture, distorsioni, lombagie o affaticamento; dolori articolari o reumatismi; torcicollo ed il mal di schiena. In questi casi, l'unguento viene applicato direttamente sulla parte da trattare da cui ha origine il dolore o il fastidio.

Il Balsamo di Tigre è efficace anche contro la diarrea. Per prevenire le scariche, soprattutto quando si è in viaggio, sembra essere utile l'applicazione dell'ungiento intorno all'ombelico coprendolo con il palmo della mano. Allo stesso modo, per lenire il mal di gola, si consiglia di applicare una piccola quantità di prodotto sul collo prima di andare a dormire per avvertire immediato sollievo. Così anche per il mal di testa, che si allevierà, applicando l'unguento sulle tempie.

Il Balsamo di Tigre si è dimostrato un valido rimedio naturale anche in caso di congestione nasale. Quando si ha un raffreddore e naso chiuso, applicare il balsamo appena sotto e intorno alle narici, aiuterà a migliorare la respirazione.

Altri usi. Il balsamo di tigre può essere usato anche in caso di bruciature cutanee lievi, per trattare le vesciche e i calli ai piedi, contro il pruruto da puntura di zanzara, come repellente per gli insetti (saranno infastiditi dall'odore pungente tipico dell'unguento)