Balneoterapia: cos'è e quali sono i benefici?

I benefici dell'immersione in acque termali che sgorgano a calde temperature sono stati evidenziati già migliaia di anni fa, dagli antichi romani che per curare i dolori muscolo-scheletrici, usavano bagnarsi in acque prodigiose, dalla composizione chimica e fisica curativa. La belneoterapia , ossia quelle pratiche e sedute terapeutiche in cui si sfruttano le proprietà curative delle acque, trova impiego nel costrasto di diversi disturbi.

Potremmo definire la balneoterapia come un percorso di trattamento e guarigione con i bagni termali coadiuvando le immersioni con altre terapie termali (fanghi, massaggi ecc) che potenziano l'effetto curativo ed olistico. La balneoterapia, in tal senso, è molto spesso abbinata all'idroterapia, che attraverso l'esercizio, favorisce la rigenerazione muscolare attraverso l'acqua. Spesso i due termini - idroterapia e balneoterapia- vengono confusi e usati per definire lo stesso ambito. In realtà ci sono delle differenze: con l'idroterapia, lo dice la parola, viene utilizzata semplicemente acqua (non per forza termale). La balneoterapia invece, è un vero e proprio trattamento termale, in cui oltre all'acqua, vengono utilizzati altri elementi termali, come ad esempio il fango termale che altro non è che una sostanza ipertermalizzata ottenuta unendo una parte solida argillosa e una componente liquida (acqua termale), utilizzato sia in ambito cosmetico ( anticellulite , drenante , dermatologico, ecc) che medico.

Le acque termali vantano diversi effetti benefici per l'organismo come: effetti disinfiammanti; potere curativo dei disturbi alle vie respiratorie; contrastano l'iperattività cutanea, le vasculopatie, le patologie artroreumatiche; rafforzano il s istema immunitario. I noltre hanno un effetto antibatterico e disinfettante , sono in grado di contribuire alla regolarità del ci clo mestruale e delle funzioni gastrointestinali.

Come avviene una seduta di balneoterapia

La balneoterapia tradizionale prevede l'immersione in acque minerali naturali di sorgente. In natura esistono siti molto noti, in cui si pratica da secoli, come ad esempio: il Mar Morto in Giordania, le sorgenti termali di Kangal in Turchia e la Laguna Blu in Islanda. Nei centri termali dove è presente una sorgente di acqua termale, è possibile sfruttarne i benefici e poter fare sedute e cicli di balneoterapia.

È possibile ricreare una seduta di balneoterapia anche a livello domestico: a casa si può praticare la balneoterapia in modo molto semplice ma efficace: basta sciogliere minerali o sali nella vasca da bagno, come ad esempio sali marini e sali di Epsom (solfato di magnesio). Inoltre, il modo in cui la si pratica, oltre alla semplice immersione, potenzia il risultato. Sono un esempio i bagni caldi e freddi alternati, che prevedono un immersione prima in una vasca di acqua calda per riscaldarsi, poi una breve immersione in acqua fredda, quindi di nuovo in acqua calda, seguita da acqua fredda, che riattiva in maniera efficace la circolazione. Oppure, ancora, immergere soltanto le gambe, per favorire la microcircolazione e ridurre gonfiori e ristagni di liquidi.