Bagno turco: i benefici per la salute

Il bagno turco è un rituale millenario, che praticavano già le popolazioni antiche a scopi curativi, ricreativi e anche religiosi. Oggi è considerato soprattutto un trattamento di benessere , indicato per rilassarsi e ritemprarsi, ma in realtà comporta diversi benefici anche per la salute .

I bagni di calore rappresentano una pratica antica , trasversale a molte culture: i romani, per esempio, li utilizzavano secoli fa per ritemprarsi dopo giornate faticose o attività fisiche intense o anche semplicemente per trascorrere il tempo ascoltando musica o leggendo. In Oriente lo sviluppo del bagno turco o hammam è dovuto principalmente all'Islam, che attribuisce grande importanza all'igiene personale e alla cura di sé. Ancora oggi, si tratta di trattamenti molto apprezzati.

Le differenze con la sauna

Apparentemente il bagno turco può sembrare simile a una sauna: si tratta in entrambi i casi di stanze riscaldate in cui ci si deve sedere per un tempo limitato e che generano diversi benefici. Il calore, però, è diverso: nella sauna il calore è secco, in genere generato da rocce calde o da una stufa chiusa, mentre i bagni turchi sono riscaldati dal vapore di un generatore riempito con acqua bollente.

In queste stanze ci sono un'alta temperatura e un'umidità relativa del 100 per cento circa. Caratteristiche del bagno turco sono la classica nebbia e la temperatura stratificata: bassa, a livello del pavimento (20-25° C); di 40° C intorno al metro e mezzo; di 40/50° C all'altezza della testa.

Se fare una sauna può aiutare a rilassare e sciogliere i muscoli, facendo un bagno turco si possono ottenere ulteriori benefici per la salute. Merito dell'umidità: in genere, queste stanze sono rivestite con piastrelle, vetro o plastica per essere ermetiche e per trattenere l'umidità.

Quando si entra in un bagno turco, probabilmente si noteranno subito delle goccioline sulla pelle a causa dell'elevata umidità. L'aria può anche sembrare densa. Al contrario, le saune sono secche e desertiche, tipicamente realizzate in legno.