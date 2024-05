Bagno sonoro: cos'è e benefici

Introduzione Il bagno sonoro è una tecnica antichissima di meditazione e di rilassamento guidato che ha come finalità il raggiungimento del benessere e della contemplazione attraverso le frequenze sonore. Il suono deriva da gong, campane tibetane, diapason, ma anche dalla voce. Ogni frequenza ha propri benefici.

Bagno Sonoro: cos'è? Si chiama bagno, ma il corpo non viene letteralmente immerso in acqua, bensì avvolto da onde sonore generate da gong, le campane tibetane, il diapason e la voce umana che non generano melodia (come la musica) ma frequenze. Durante il bagno sonoro, ci si sdraia in posizione Savasana dello yoga mentre un terapista del suono pratica con gli strumenti. A volta si recitano anche mantra o canti. Il bagno sonoro può durare dai 30 minuti alle tre ore.

Strumenti del Bagno Sonoro Campane tibetane in cristallo o ottone

Carillon

Gong

Diapason

Scatola di Shruti

Didgeridoo

Arpe Il diapason, solitamente utilizzato per accordare gli strumenti musicali, in realtà ha un forte potere: le vibrazioni che emette sono in grado di alleviare le tensioni e aprire canali energetici bloccati. I gong vengono usati nei bagni di gong, forma di meditazione che lavora sulla connessione mente-corpo. Le vibrazioni in questo caso sono molto potenti, e i suoni più forti. Si raggiunge presto il rilassamento: possono bastare due minuti di suono.Anche in questo caso, le frequenze agiscono sull'eliminazione delle paure e dei blocchi emotivi, ma anche per il benessere di fegato e reni. Le campane tibetane, ciotole di metallo di diverse dimensioni, emettono un suono profondo che rilassa la mente. Ogni campana produce vibrazioni diverse che inducono ad uno stato di sonno leggero, riducono lo stress, la rabbia, la fatica. Possono essere suonate anche appoggiate sul corpo, in particolare sul ventre.

Come si pratica I bagni sonori solitamente si svolgono al chiuso, in sale yoga e meditazione, con un terapista del suono che guida la pratica. Si vestono abiti comodi, possibilmente tessuti naturali per far meglio "scorrere" le vibrazioni su tutto il corpo, e ci si sdraia su un tappetino da yoga con la testa su un cuscino. Durante il bagno sonoro le sensazioni emotive devono essere prevalentemente positive, di benessere e guarigione diffuse.

Le sette frequenze 396 Hz – Liberazione dal senso di colpa e dalla paura

417 Hz – Stimolazione del cambiamento

528 Hz – Trasformazione e miracoli

639 Hz – Relazioni

741 Hz – Risveglio dell'intuizione

852 Hz – Ritorno all'ordine spirituale

963 Hz – Coscienza Divina o Illuminazione Le frequenze sono in genere utilizzate per il raggiungimento dello stato di benessere. Possono aiutare a migliorare le relazioni, affrontare la paura e il cambiamento, gestire emotività e disagi interiori.