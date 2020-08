Azitromicina: A Cosa serve, Come e Quando si Assume?

Generalità

L'azitromicina è un antibiotico appartenente alla classe dei macrolidi. È un derivato semisintetico dell'eritromicina, il capostipite di questa famiglia.

Shutterstock Azitromicina - Struttura Chimica

Rispetto al suo precursore eritromicina, l'azitromicina possiede una maggior stabilità in ambiente acido, una maggior emivita plasmatica e anche un più ampio spettro d'azione.

Spesso, quando è richiesta una terapia a base di macrolidi, l'azitromicina è l'antibiotico di prima scelta.

L'azitromicina è disponibile in medicinali adatti all'uso orale (compresse, capsule, polvere o granulato per sospensione orale), all'uso oculare (collirio) e all'uso parenterale (polvere per soluzione per infusione). Questi ultimi sono farmaci il cui impieo è riservato esclusivamente all'ambito ospedaliero e le loro caratteristiche non verranno prese in considerazione in questo articolo.

I medicinali contenenti azitromicina per uso orale e per uso oculare, invece, possono essere dispensati in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Tuttavia, il costo dei primi, essendo classificati come farmaci di fascia A, può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Il collirio a base di azitromicina, invece, è classificato come farmaco di fascia C, pertanto, il suo costo è a totale carico del cittadino.

Esempi di Medicinali contenenti Azitromicina