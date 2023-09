Azitromicina: a cosa serve, come e quando si assume?

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Azitromicina per via orale Prima di iniziare il trattamento con azitromicina, è necessario informare il medico se: Si hanno o si è sofferto in passato di problemi epatici; questo perché l'azitromicina viene metabolizzata principalmente da quest'organo e la sua assunzione può determinare un peggioramento dei sintomi in caso di disturbi e malattie del fegato;

Si stanno assumendo altri medicinali che possono causare problemi al fegato;

Si soffre di gravi problemi renali, poiché l'uso dell'azitromicina in questi casi deve essere fatto con cautela;

Si è in trattamento con l'ergotamina o con suoi derivati;

Si soffre di disturbi del ritmo cardiaco o altre patologie del cuore, poiché l'azitromicina può causare un prolungamento dell'intervallo QT (l'intervallo di tempo necessario al miocardio ventricolare per depolarizzarsi e ripolarizzarsi), con aumentato rischio d'insorgenza di arresto cardiaco. Inoltre, prima di iniziare ad assumere l'azitromicina è importante sapere che: La terapia con il principio attivo può favorire l'insorgenza di superinfezioni da batteri resistenti o da funghi che normalmente popolano la flora batterica umana, come, ad esempio, il Clostridium difficile o la Candida albicans.

Il Clostridium difficile è considerato il responsabile dell'insorgenza della colite pseudomembranosa, caratterizzata dalla comparsa di diarrea grave. La colite, talvolta, può avere esiti fatali e può comparire anche dopo mesi dal termine del trattamento con l'antibiotico.

L'azitromicina può peggiorare la sintomatologia dei pazienti affetti da miastenia grave (una patologia neuromuscolare) preesistente. Durante il trattamento con il principio attivo, in caso di comparsa di disfunzioni epatiche, il trattamento deve essere sospeso immediatamente. Allo stesso modo, il trattamento deve essere sospeso in caso di comparsa di reazioni allergiche. Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Azitromicina per via oculare Prima di iniziare ad assumere il collirio a base di azitromicina è importante informare il medico delle proprie condizioni di salute. Durante il trattamento, invece, il medico deve essere subito informato se: Insorgono reazioni allergiche (in questo caso, interrompere il trattamento);

Non si osservano miglioramenti entro tre giorni dall'inizio della terapia;

Comapiono segni anomali. Inoltre, si ricorda che durante l'uso dell'azitromicina per via oculare non è raccomandato l'uso delle lenti a contatto. Nota bene La possibilità di utilizzare o meno l'azitromicina in bambini e adolescenti dipende dal medicinale preso in considerazione. Informazioni più dettagliate sono riportate nel foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. In caso di dubbi, chiedere consiglio al medico o al pediatra.

Sovradosaggio da Azitromicina In caso di sovradosaggio da azitromicina - accertato o presunto che sia - è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale.

Come funziona? Azitromicina meccanismo d'azione: come agisce? L'azitromicina è un macrolide e, come tale, esercita la sua azione antibiotica interferendo con la sintesi proteica dei batteri. La sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche avviene grazie a degli organuli chiamati ribosomi. I ribosomi sono costituiti da RNA ribosomiale e da proteine associati fra loro a formare due subunità: La subunità 30S, costituita da 21 proteine e da una molecola di RNA (16S);

La subunità 50S, costituita da 34 proteine e due molecole di RNA (23S e 5S). Questi organuli legano e traducono l'RNA messaggero che proviene dal nucleo cellulare, sintetizzando così le proteine per cui esso codifica. L'azitromicina si lega alla molecola di RNA ribosomiale 23S presente all'interno della subunità 50S. Il legame azitromicina-RNA impedisce allo stesso RNA di portare a termine la sintesi della proteina, inibendo così la crescita cellulare batterica.

Dose e modo d'uso Come assumere l'Azitromicina? L'azitromicina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse, capsule, polvere e granulato per sospensione orale. Il farmaco può essere assunto sia a stomaco vuoto, sia dopo i pasti. L'assunzione di cibo prima della somministrazione dell'azitromicina può ridurre gli eventuali effetti collaterali di tipo gastrointestinale che potrebbero insorgere. Tuttavia, la possibilità di assumere l'azitromicina per via orale a stomaco pieno piuttosto che a stomaco vuoto può variare in funzione della forma farmaceutica e del medicinale presi in considerazione. Per questa ragione, si raccomanda di far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e, in caso di dubbi, di rivolgersi al proprio medico. Oltre a ciò, la dose di principio attivo da utilizzare può variare in funzione del tipo di infezione che si deve trattare, della sua gravità, dell'età e del peso corporeo del paziente. Pertanto, si raccomanda nuovamente di seguire con attenzione tutte le indicazioni fornite dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di azitromicina da esso prescrittto. Per la somministrazione oculare, invece, come già accennato, l'azitromicina è contenuta in appositi colliri. In questi casi, la dose abitualmente impiegata in adulti, bambini e asolescenti fino a 17 anni di età è di una goccia da instillare nell'occhio o negli occhi infetti due volte al dì: una al mattino e una la sera. La durata del trattamento è di tre giorni. Ad ogni modo, anche in questo caso, si raccomanda di seguire le indicazioni del medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale.

Uso in gravidanza e allattamento L'Azitromicina può essere usata durante la gestazione e l'allattamento al seno? Non si può escludere che l'azitromicina per via orale sia in grado di provocare danni a carico del feto e/o del neonato. Pertanto, l'uso del farmaco da parte di donne in gravidanza dovrebbe essere fatto solo in casi di assoluta necessità, solo sotto la stretta supervisione del medico e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra il beneficio atteso per la madre e il potenziale rischio per il feto o per il neonato. Poiché l'azitromicina assunta per via orale viene escreta nel latte materno, l'uso del farmaco da parte di madri che stanno allattando al seno dovrebbe essere evitato. Qualora sia indispensabile l'assunzione dell'azitromicina, le madri dovrebbero interrompere l'allattamento al seno. L'azitromicina in forma di collirio, invece, può essere utilizzata in gravidanza e durante l'allattamento qualora il medico lo ritenesse necessario. In ogni caso, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno, prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco, dovrebbero sempre chiedere il consiglio preventivo del proprio medico.