La stessa parte del cervello è responsabile dell'interpretazione dei segnali di fame e sete , che possono risultare in realtà contrastanti. In linea generale, si dovrebbe consumare cibo ad intervalli di tempo più o meno regolari, mangiando ogni tre o quattro ore: se è passato meno tempo, potrebbe oggettivamente insorgere la necessità di cibarsi. I segni della fame includono diversi segnali, come: sentirsi deboli, irritabili o lunatici, avere il classico stomaco che brontola, nausea , mal di testa . La vera fame arriva gradualmente, non all'improvviso.

Nel caso in cui ci si senta davvero affamati, qualsiasi cibo sarà in grado di soddisfare questa carenza/necessità. Allo stesso modo, un'improvvisa sensazione di fame che si manifesta dopo aver assunto del cibo di recente, è più probabile che si identifichi come una voglia, un attacco di gola, piuttosto che vera fame. Per non cadere nella tentazione di afferrare il primo snack dalla dispensa, potrebbe essere utile mettere in pratica un semplice accorgimento come svagarsi, uscire a fare una passeggiata, leggere un libro o impegnare il tempo in un'attività manuale in grado di distrarre.