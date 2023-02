Perché hai sempre sete? Cause della Polidipsia

La sete è uno stimolo organico fondamentale perché suggerisce alle persone di bere, evitando così al corpo di andare in calo di liquidi, disidratarsi e mettere a rischio le funzioni vitali. Alcune tuttavia, nonostante quando avvertono la sete bevano, non riescono a placare questa sensazione e a soddisfare il bisogno di ingerire acqua. Questa condizione si chiama polidipsia e anche se il più delle volte non è grave, può anche essere un sintomo tipico del diabete o di altri problemi legati alla salute che è sempre bene indagare, anche per capire se e quando sia il caso di preoccuparsi e come procedere.

Cos’è la polidipsia Bere le quantità giuste di acqua nel corso della giornata è fondamentale per mantenere il corpo in salute ma solitamente quando lo si fa la sete si placa. Chi soffre di polidipsia, invece, ha una sete eccessiva e anomala che non se ne va nemmeno a fronte di grandi quantità di acqua ingerite. La sensazione che si prova è che nulla sia in grado di dissetare davvero. Questa fastidiosa condizione può essere estemporanea o durare anche per settimane o mesi interi e può essere accompagnata da minzione frequente e secchezza delle fauci. La polidipsia non è unica ma ne esistono di diversi tipi. Quella primaria o psicogenica è causata da ansia, stress e da malattie mentali, mentre la seconda è indotta dall'assunzione di determinati farmaci o integratori vitaminici, come quelli per la poliuria, diuretici, vitamina K, corticosteroidi, anticolinergici, antidepressivi e consumo eccessivo di sale. Infine, la polidipsia compensatoria è scatenata da livelli bassi di ormoni antidiuretici, prodotti dall'ipotalamo ADH, che comportano una minzione più copiosa della norma.

Sintomi Come è facile intuire il sintomo numero uno della polidipsia è la sete intensa, che può sopraggiungere rapidamente e in modo improvviso oppure gradualmente, a seconda della causa che determina questa condizione. Spesso non mancano la sensazione di bocca, pelle e labbra asciutte o secche e a volte si verificano anche mutamenti nell'appetito, vertigini o difficoltà di concentrazione. Nei casi più gravi, benché rari, possono sopraggiungere anche senso di confusione generica o perdita di coscienza. Nonostante sia necessario non sottovalutare alcun sintomo, il più delle volte la sensazione di voler bere più della norma è dato semplicemente da eventi che portano il corpo a reagire ai liquidi persi come aver mangiare cibi piccanti o salati, bevuto caffè o alcolici o aver fatto esercizio fisico intenso.