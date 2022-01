Avere sempre freddo: cosa significa?

Esistono persone che avvertono spesso una sensazione di freddo, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente che le circonda. Questa condizione è chiamata ipersensibilità o intolleranza al freddo e solitamente è data da una più bassa tolleranza costituzionale alle basse temperature. La maggior parte delle volte non è il caso di preoccuparsi se si ha sempre freddo, visto che non si tratta di una condizione pericolosa per la salute, tuttavia è sempre bene capire se esistano motivi specifici che portino ad essere freddolosi, così da escludere eventuali altri problemi.

Cosa fare per difendersi dal freddo In caso la sensazione di freddo dipenda da una malattia specifica le cure dipendono dalla diagnosi. In generale però per mitigare il disagio si possono mettere in atto alcuni accorgimenti: coprire bene testa, mani e piedi se si sosta in ambienti esterni dalle temperature rigide;

avere un'alimentazione equilibrata con il giusto apporto di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali;

non eccedere con fumo, alcool e superalcolici;

idratare la pelle con creme ricche che ne mantengono il naturale film idrolipidico, indispensabile ad evitare dispersioni di calore.