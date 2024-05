Che cos'è l'avanafil? Avanafil è un principio attivo appartenente al gruppo degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) che viene usato per favorire l'erezione nei pazienti maschi adulti. Nel nostro Paese, al momento (maggio 2024), avanafil è contenuto all'interno di una sola specialità medicinale avente nome commerciale Spedra®, disponibile in diversi dosaggi (50 mg, 100 mg e 200 mg) in forma di compresse per la somministrazione orale. Avanafil: serve la ricetta? Sì. Per acquistare avanafil e i medicinali che lo contengono è necessario presentare apposita ricetta medica e, più precisamente, ricetta medica di tipo ripetibile. Shutterstock Avanafil - Struttura chimica

A cosa serve? Indicazioni terapeutiche dell'avanafil: perché si usa? Come accennato, avanafil è utilizzato per il trattamento di uomini adulti che soffrono di disfunzione erettile o impotenza. A questo proposito, è opportuno sottolineare che avanafil è efficace nel favorire e mantenere l'erezione solo se in presenza di stimolazione od eccitazione sessuale.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare un trattamento con Avanafil Come qualsiasi altro farmaco, anche avanafil presenta criticità e avvertenze e precauzioni che è necessario conoscere ed adottare prima di procedere con la sua assunzione. Naturalmente, al momento della prescrizione, il medico fornirà al paziente tutte le informazioni necessarie per un uso corretto e in sicurezza del medicinale contenente avanafil. Ad ogni modo, ricordiamo che prima di utilizzare avanafil e uno qualsiasi dei medicinali che lo contengono, è opportuno informare il medico se: Si soffre di problemi cardiaci;

Si è affetti da priapismo;

Si hanno anomalie del pene (ad esempio, angolazione, malattia di Peyronie o fibrosi cavernosa):

Si soffre di problemi della coagulazione;

Si ha un'ulcera peptica attiva. NOTA BENE L'utilizzo dell'avanafil va evitato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età. L'avanafil può provocare effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari , come ad esempio, alterazioni della vista e capogiri. Qualora ciò accadesse, le suddette attività devono essere evitate.

Sovradosaggio In caso di assunzione di dosi eccessive di avanafil potrebbero manifestarsi più effetti indesiderati del solito e in forma più grave. In caso di assunzione di una dose eccessiva, contattare il medico.

Come agisce? Meccanismo d'azione: come funziona avanafil? Avanafil, come già detto, è un inibitore dell'enzima fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Tale enzima è responsabile della degradazione del guanosin monofosfato ciclico (GMPc), sostanza implicata nel rilassamento della muscolatura liscia, inclusa quella presente nei corpi cavernosi del pene. In seguito a stimolazione sessuale, si assiste al rilascio di ossido d'azoto (NO) che, a sua volta, favorisce un incremento dei livelli di GMPc, con conseguente rilassamento della muscolatura liscia del pene, afflusso di sangue ed erezione. L'inibizione della PDE5 da parte di avanafil, pertanto, aumenta i livelli di GMPc nei corpi cavernosi del pene, favorendo e mantenendo l'erezione. Quanto dura l'effetto dell'avanafil? Indicativamente, l'effetto di avanafil ha una durata di circa 6 ore.

Dose e modo d'uso Avanafil dosaggio e come assumerlo Avanafil è disponibile in forma di compresse da assumersi per via orale. All'interno di queste compresse, il principio attivo può essere contenuto in differenti dosaggi: da 50 mg, da 100 mg e da 200 mg. Si raccomanda di assumere una compressa al bisogno, dai 15 ai 30 minuti circa prima del rapporto sessuale. Il giusto dosaggio di farmaco da assumere sarà stabilito dal medico su base individuale per ciascun paziente. La compressa può essere assunta con o senza cibo, tuttavia, l'assunzione con il cibo può far sì che occorra più tempo affinché si manifesti l'effetto desiderato. Ribadiamo, infine, che affinché avanafil possa esercitare il suo effetto, è necessario che vi sia la stimolazione sessuale. Quante volte si può prendere l'avanafil? Avanafil può essere assunto una sola volta al giorno. Tuttavia, se si stanno assumendo medicinali che contengono principi attivi quali eritromicina, amprenavir, aprepitant, diltiazem, fluconazolo, fosamprenavir e verapamil, può essere necessario osservare un intervallo di almeno 2 giorni fra le dosi. Da qui l'importanza di informare il medico se si stanno assumendo altri farmaci.