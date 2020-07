Generalità L'autismo è un disturbo dello sviluppo neuropsichico, che si manifesta con alcune caratteristiche comportamentali, cognitive e sensoriali specifiche. Questo stato patologico si rende evidente dai tre anni di età e, nella maggior parte dei casi, i problemi che comporta permangono per tutta la durata della vita.

Le cause all'origine del disturbo autistico non sono ancora certe, ma finora sono state riscontrate varie correlazioni di natura biologica-genetica, da cui risulterebbe un danno organico nelle fasi di sviluppo del sistema nervoso centrale.

L'autismo rappresenta una delle sindromi più complesse e difficilmente gestibili nell'età evolutiva: i quadri di presentazione del disturbo sono caratterizzati da un notevole polimorfismo, tuttavia alcuni sintomi sono sempre presenti, seppur con intensità diversa. In particolare, le persone con autismo generalmente presenta comportamenti inusuali e gravi problemi di comunicazione (verbale e non), nelle interazioni sociali e nell'adattarsi all'ambiente. I soggetti autistici possono presentare anche disabilità intellettiva (più o meno grave) e disturbi dell'apprendimento.

Sebbene non esista una cura specifica per l'autismo, è importante diagnosticarlo il più precocemente possibile, per intervenire con terapie educativo-comportamentali che aiutino il paziente a mantenere il contatto con la società e ad acquisire un certo grado di autonomia.

Epidemiologia L'autismo non sembra presentare prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutto il mondo ed in ogni ambiente sociale. Il disturbo autistico colpisce, invece, in misura maggiore il sesso maschile rispetto a quello femmine (rapporto 1F: 3-4 M).

Sintomi Per approfondire: Sintomi Autismo

L'autismo è una condizione cronica che si manifesta sin dall'infanzia, presentandosi in primo luogo come incapacità da parte del bambino a conservare un corretto rapporto affettivo nei confronti della propria madre.

I sintomi variano da persona a persona e possono avere livelli di gravità molto diversi: in alcune forme hanno un impatto trascurabile, in altre risultano decisamente invalidanti.

In generale, i bambini con autismo: Tendono ad isolarsi, presentano difficoltà nel gioco, si tengono in disparte ed hanno una scarsa capacità di interagire con le altre persone (sia adulti, sia coetanei) dal punto di vista emotivo.

Compiono gesti insoliti e ripetitivi; presentano una forte resistenza al cambiamento nella routine giornaliera ed eventuali modifiche di abitudini o rituali specifici possono innescare reazioni di rabbia e aggressività verso sé stessi o gli altri.

Possono impegnarsi a lungo in movimenti stereotipati od ossessivi: ad esempio, si dondolano avanti ed indietro, usano i giocattoli in modo non convenzionale, battono le mani ecc. Si comportano in modo non adeguato alla loro età ed al loro sviluppo mentale.

Non rispondono se chiamati per nome, evitano il contatto visivo, si chiudono in un mondo interiore ed il loro repertorio di attività e di interessi è marcatamente ristretto.

Presentano un ritardo nello sviluppo del linguaggio parlato, che può essere ripetitivo e non utile alla comunicazione, oppure del tutto assente e non accompagnato da un tentativo di compenso attraverso modalità alternative di comunicazione, come gesti o mimica facciale; non mostrano immaginazione ed hanno una limitata capacità di astrazione nel gioco. Durante l'età evolutiva, i soggetti autistici presentano generalmente perdita di contatto con la realtà esterna ed appaiono del tutto inconsapevoli sia dei propri sentimenti, sia dell'impatto negativo del loro comportamento sulle altre persone. Questi disturbi di natura sociale portano inevitabilmente allo sviluppo di deficit di comprensione, di attenzione e di risposta agli stimoli sensoriali.

Per quanto riguarda le difficoltà nella capacità di comunicare, i soggetti autistici con linguaggio adeguato sono incapaci di iniziare o sostenere una conversazione con altri, formulano le frasi in maniera strana ed impiegano le parole in modo ripetitivo (ecolalia) o fuori contesto; l'uso e la comprensione delle espressioni verbali è molto letterale (non comprendono le metafore o le battute). Inoltre, queste persone presentano una marcata compromissione nell'uso di svariati comportamenti non verbali che regolano l'interazione sociale, come lo sguardo diretto, la mimica facciale, la postura del corpo ed i gesti. In qualche caso, possono associarsi al disturbo autistico anche alterazioni della coordinazione motoria e disturbi d'ansia. Comorbilità In qualche caso, l'autismo può presentarsi in associazione con altri disturbi del neurosviluppo, come l'ADHD (sindrome da deficit di attenzione ed iperattività), l'epilessia e la sindrome di Tourette.

Diagnosi La diagnosi dell'autismo viene effettuata sulla base dell'osservazione clinica del soggetto da un gruppo di specialisti di diverse professionalità: neuropsichiatri infantili, pediatri, medici di famiglia, educatori, pedagoghi, logopedisti e terapisti della psicomotricità. Durante la visita, lo specialista pone generalmente una serie di domande ai genitori sul comportamento del bambino (ad esempio: se gli piace essere dondolato o fatto saltellare sulle ginocchia, se interagisce con i suoi coetanei, se ogni tanto usa il dito per indicare o mostrare interesse verso qualcosa). In casi sospetti, il paziente viene sottoposto a test che consistono in giochi di simulazione di alcune situazioni per osservare le sue reazioni.

La valutazione è guidata dai criteri indicati nei due principali manuali di riferimento: DSM (Diagnostic statistical manual of mental disorders) ed ICD (International Classification of Diseases) redatti rispettivamente dall'American Psychiatric Association e dalla World Health Organization. Il percorso diagnostico può prevedere anche l'uso di scale standardizzate, come l'ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) e l'ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), utili per mettere in luce gli eventuali sintomi di questa malattia durante le tappe fondamentali della crescita.

Una volta formulata la diagnosi, la gestione dell'autismo deve prevedere la programmazione di controlli specialistici ad intervalli regolari durante l'età evolutiva. Autismo e disturbi dello spettro autistico In base alla classificazione della 10a edizione del ICD, l'autismo rientra tra le "sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico", mentre la definizione del DSM IV lo collocava tra i "disturbi pervasivi dello sviluppo".

Oltre al disturbo autistico tipico, quest'ultima classificazione comprendeva: Sindrome di Asperger;

Sindrome di Rett;

Disturbo Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato (DPS-NAS);

Disturbo Disintegrativo dell'infanzia. Con l'ultima edizione (DSM V - 2013), autismo, sindrome di Asperger, DPS-NAS e Disturbo Disintegrativo dell'infanzia sono complessivamente definiti dai clinici come "disturbi dello spettro autistico" (Autism Spectrum Disorders, ASD). In tutti i casi, si tratta di disturbi causati da una compromissione dello sviluppo, che coinvolge le abilità di comunicazione e di socializzazione, e che sono associati ad inusuali comportamenti: questi problemi si manifestano entro i primi 3 anni di vita. La sindrome di Rett è stata invece esclusa dalla categoria, in quanto è stata riconosciuta una sua eziologia molecolare. Cosa si intende per "spettro autistico"? "Spettro autistico" significa che il disturbo colpisce ciascuna persona in modo differente, variando da una lieve ad una grave sintomatologia.