Autismo: Cause, Sintomi, Cura

Non esiste un trattamento standard per l'autismo, questo per via della variabilità che caratterizza ciascun paziente. Per migliorare le manifestazioni comportamentali, l'interazione sociale e la comunicazione, è fondamentale un intervento di supporto multidisciplinare, che coinvolge psicoterapeuti, medici neurologi e logopedisti.

Il DSM , o Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali , è una raccolta di tutte le caratteristiche peculiari delle malattie mentali e psichiche conosciute, comprensiva dei rispettivi criteri richiesti per la diagnosi. Nell'ultima edizione del DSM (V edizione), redatta nel 2013, al termine "autismo" fanno capo, oltre all'autismo definito poc'anzi, altre svariate problematiche del neurosviluppo, tra cui: la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dello sviluppo. L'inclusione di queste problematiche sotto la voce "autismo" si spiega col fatto che, secondo gli psichiatri, sono a tutti gli effetti varianti di autismo. Questa visione è decisamente recente, in quanto, fino alla penultima edizione (DSM-IV), disturbi come la sindrome di Asperger o il disturbo disintegrativo dell'infanzia rappresentavano entità patologiche a sé stanti.

In Italia, si stima che 1 persona su 100 rientri nel quadro dello spettro autistico. Tenendo conto che in Italia vivono 60 milioni di persone, sono circa 600 mila gli individui con una diagnosi di autismo. Questi dati sono in linea con quelli stimati in altri Paesi europei, quali per esempio il Regno Unito.

Ecco, quindi, che per spiegare la neurodiversità sono nate espressioni come: " sviluppo neurologico atipico ", che definisce appunto una variante normale dello sviluppo neurologico tipico, e " neurodiverso " o " neuroatipico ", per indicare le persone con una diagnosi di autismo.

La letteratura riporta più di 1.000 geni associati in qualche modo all'autismo; la ricerca scientifica, tuttavia, non è ancora riuscita a confermare queste correlazioni . Le difficoltà di conferma si devono anche al fatto che certe variazioni genetiche sono presenti anche in persone neurotipiche .

In età adulta , le difficoltà e i comportamenti di una persona con autismo possono migliorare – in alcuni casi anche in maniera evidente – o mantenersi immutate , se non addirittura peggiorare .

Tuttavia, in genere, la condizione si palesa in modo abbastanza netto con l' inizio della scuola , ossia quando il soggetto entra in contatto, quotidianamente, con un vasto numero di altre persone.

Diagnosi

Autismo: Come Riconoscerlo?

In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione dell'autismo coinvolge un team di professionisti – tra cui psichiatri, psicologi, neurologi pediatri ed esperti in problemi di linguaggio – e prevede una serie di analisi e test valutativi.

Molto importante, per una diagnosi corretta di autismo, è anche la consultazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) e il confronto tra i criteri in esso riportati e quanto osservato con le varie analisi e test valutativi.

Al momento attuale, non esiste alcun esame diagnostico specifico per l'autismo. Questo, per ovvi motivi, rende più difficile stabilire se un individuo è autistico oppure no.

Per la maggior parte dei pazienti, l'età di diagnosi è quella scolare (6-8 anni).

Una diagnosi di autismo in individui adulti è molto rara.

Analisi e Test di Valutazione

In genere, le analisi e i test di valutazione prevedono:

Esame obiettivo , che serve a stabilire l'esatta natura della sintomatologia. Per esempio, un bambino che non risponde al proprio nome potrebbe soffrire di un disturbo dell'udito non ancora diagnosticato. Con l'esame obiettivo, i medici chiariscono questo e altri aspetti dello stesso genere.

, che serve a stabilire l'esatta natura della sintomatologia. Per esempio, un bambino che non risponde al proprio nome potrebbe soffrire di un disturbo dell'udito non ancora diagnosticato. Con l'esame obiettivo, i medici chiariscono questo e altri aspetti dello stesso genere. Analisi del profilo genetico , per chiarire se l'individuo sotto esame soffre di una qualche malattia genetica, tra quelle riportate in precedenza (sindrome dell'X fragile, sindrome di Rett ecc).

, per chiarire se l'individuo sotto esame soffre di una qualche malattia genetica, tra quelle riportate in precedenza (sindrome dell'X fragile, sindrome di Rett ecc). Test specialistico che valuta l'interazione sociale, le capacità comunicative e il comportamento .

Per questo tipo di valutazione, è molto importante il confronto tra quanto osservato da chi conduce il test e quanto osservato da genitori e insegnanti scolastici fin a quel momento.

. Per questo tipo di valutazione, è molto importante il confronto tra quanto osservato da chi conduce il test e quanto osservato da genitori e insegnanti scolastici fin a quel momento. Test specialistico che stabilisce lo sviluppo del linguaggio .

. Esame neurologico , per la valutazione della salute mentale.

, per la valutazione della salute mentale. Questionario, rivolto ai genitori, che serve a chiarire se, in famiglia, ci sono (o ci sono stati) parenti con disturbi simili all'individuo sotto esame.

Importanza di una Diagnosi accurata

Stabilire accuratamente i connotati dell'autismo caso per caso è molto importante, in quanto permette, al personale specialistico che ha in cura un determinato paziente, di pianificare la terapia più adeguata.